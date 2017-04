Shoppingfieber

1. Lollipop

Auf 2 Etagen findet ihr hier alles, was zu einer kompletten Kinderaustattung gehört, ganz gleich ob für Euer Baby, Kleinkind oder Teenie. Wer Lollipop besucht, sollte viel Zeit mitbringen: Das Sortiment ist riesig!

Damit es den Kindern auch nicht langweilig wird, gibt es eine liebevoll eingerichtete Spielecke. So könnt ihr euch in Ruhe dem Einkauf widmen...

Mauritiussteinweg 98

50676 Köln/ Altstadt-Süd

2. Die Rasselbande

Dieser Secondhandladen bietet alles, was Kinder- und Elternherzen höher schlagen lässt! Egal, ob hochwertige Jugend- und Kindermode oder Spielzeug für den Nachwuchs; hier wird jeder fündig!

Kölner Str. 68B

50859 Köln/ Lövenich

3. Petite Pali

Im Herzen von Köln befindet sich die Secondhand Boutique „Petite Pali" für Babys und Kinder. Neben hochwertigen Lieblingsstücken aus zweiter Hand könnt ihr hier auch Kindermode aus Spanien, Belgien und den Niederlanden kaufen. So ist für jeden Geldbeutel etwas dabei!

Karolingerring 5

50678 Köln-Südstadt



Shoppen bis zum Umfallen: Das könnt ihr bei Petite Pali! © Petite Pali

4. derblauekoffer

Bei derblauekoffer findet ihr alles rund ums Kind! Von Kinderbekleidung und Babyausstattung bis hin zu Spielzeug, Büchern oder Fahrrädern; auf 85 Quadratmetern gibt es viel zu entdecken...

Simarplatz 11

50825 Köln/ Neuehrenfeld

5. Die Froschkönigin

Hier könnt ihr ganz in Ruhe durch Kinderkleidung, Bücher und Spielwaren stöbern, während die Kleinsten sich in der Spielecke ausgiebig beschäftigen können. Kommt vorbei und ergattert ein paar Schnäppchen!

Maria-Himmelfahrt-Straße 2

51067 Köln/ Holweide

Katrin Adler, April 2017