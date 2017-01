Sechs Tipps fürs Wochenende

Samstag, 28. Januar 2017

1. Ausflug nach Monheim: Karnevalskabinett und Kindertrödel

Im interaktiven, multimedialen Karnevalskabinett in Monheim können Besucher durch die Geschichte der traditionsreichen Karnevalshochburg am Rhein reisen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Wer den Besuch noch mit einer kleinen Shopping-Tour verbinden will, ist im fünf Kilometer entfernt liegendem Stadtteil Baumberg richtig. Hier findet im Bürgerhaus von 11 bis 14 Uhr ein Kindertrödel-Markt statt.

2. Feuerwerhmann Sam im Metropolis und Woki



Die Bewohner von Pontypandy sind in Aufruhr: Nachdem eine fliegende Untertasse gesichtet wurde, taucht ein Alienforscher auf und gibt Tipps, wie sich die Außerirdischen am besten entdecken lassen. Der zweite Kinofilm über den mutigen Feuerwehrmann Sam läuft im Metropolis Köln um 10.50 Uhr und im Woki Bonn um 12.30 Uhr. KÄNGURU verlost übrigens noch bis zum 12. Februar 2017 die DVD zum ersten Film „Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm". Zum Gewinnspiel ...

3. Ausstellung: Rotkäppchen und der böse Wolf

© Petra Schulte/Känguru Colonia Verlag

Noch bis zum 12. Februar 2017 läuft im Bilderbuchmuseum Troisdorf die Märchen-Ausstellung „Rotkäppchen und der böse Wolf". KÄNGURU hat die Mitmachausstellung besucht, in der sich Kinder mit dem berühmten Märchen kreativ auseinandersetzen. Die kleinen Besucher dürfen basteln, Kuchen backen, sich verkleiden und an einer Rallye teilnehmen. Besonders mutige Kinder können einmal in den Bauch des bösen Wolfs schlüpfen. Im Anschluss an die liebevoll gestaltete Ausstellung lädt das Museum Leseratten zum Stöbern und Schmökern ein.

Burg Wissem

Bilderbuchmuseum der Stadt Troisdorf

Burgallee 1

53840 Troisdorf

© Petra Schulte/Känguru Colonia Verlag

Sonntag, 29. Januar 2017

4. Karnevals- und Kostümmarkt Engelshof (11 bis 17 Uhr)



Wer noch auf der Suche nach dem passenden Outfit für Karneval ist, wird vielleicht im Bürgerzentrum Engelshof fündig. Im großen Saal verkaufen Jecken am Samstag und Sonntag Karnevalskostüme. Die professionelle Maskenbildnerin Nani Hecht gibt Schminktipps. Mehr Infos ...

Bürgerzentrum Engelshof

Oberstr. 96

51149 Köln

5. Schlittenfahren in der Eifel

Sonntag ist ein beliebter Tag für einen Schneeausflug. Die Eifel ist nicht weit und lockt Kölner Familien mit zahlreichen Schlittenbahnen. KÄNGURU hat den gut besuchten „Weißen Stein" ausprobiert. Fazit: Die Bahn bringt Spaß, ist aber gut gefüllt, Toiletten gibt es keine und Parkplätze sind hart umkämpft. Wer Schlitten ohne Trubel fahren will, sucht sich in der Eifel am besten einen einsamen Hügel fernab der prominenten Pisten. Noch mehr Tipps für Winterausflüge ...

6. Kommissar Krächz im Museum (11 Uhr und 15 Uhr)



Beim Mitmach-Konzert „Kommissar Krächz" im WDR-Funkhaus ist Mitklatschen und Mitsingen ausdrücklich erwünscht! Zusammen mit den Musikern des öffentlich-rechtlichen Radiosenders lösen Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren spannende Musik-Krimis. Mehr Infos ...

WDR-Funkhaus

Wallrafplatz

50667 Köln