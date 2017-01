Sechs Tipps fürs Wochenende

Samstag, 21. Januar 2017

1. Affen- und Vogelpark Eckenhagen



Im Oberbergischen hat es geschneit und auch wenn es auf dem Bild anders wirkt: Die Berberaffen im Affen- und Vogelpark Eckenhagen können die Temperaturen locker vertragen. Die Polarfüchse fühlen sich jetzt erst so richtig wohl, wohingegen die Kurzkrallenotter sich bei dem kalten Wetter gerne mal in den Stall unter die Wärmelampe verkrümeln. Aber schaut doch selbst mal vorbei!

Affen- & Vogelpark Eckenhagen

Am Bromberg

51580 Reichshof Eckenhagen

Tel. 02265 - 87 86

www.affen-und-vogelpark.de

2. Meerjungfrauen-Fotoshooting (12 Uhr - 14.30 Uhr)



In den KölnBädern könnt ihr euch neuerdings als Meerjungfrau fotografieren lassen. Mit einer Monoflosse taucht ihr ab - der Unterwasserfotograf und Tauchlehrer Peter Jacobs erledigt den Rest. Dieses Wochenende findet das Foto-Shooting zwischen zwölf und 14.30 Uhr im Zündorfbad statt. Mehr Infos ...

Zündorfbad

Groov/ Trankgasse

51143 Köln

Tel. 02203 - 183 53-0



3. La Kitade (14 Uhr - 21 Uhr)



Die kleine fabrik in Köln-Nippes stellt im Rahmen der Kunst-Reihe „Passagen" wunderschöne Kindermöbel aus. Dazu gibt es Musik und Performance. Unter anderem geben die Hersteller kidwil und tutu et tata die Möglichkeit, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Mehr Info ...

kleine fabrik

Merheimer Str. 202

50733 Köln

Tel. 0221 - 30 19 29 35





© tutu et tata

Sonntag, 22. Januar 2017

4. Familienklettern (12 Uhr - 18 Uhr)



In den AbenteuerhallenKALK können sich Familien so richtig austoben. Neulinge im Klettersport sind hier genau richtig. Zwischen 12 und 18 Uhr stehen nämlich Trainer zur Verfügung und führen euch in die Sicherheitstechnik ein. Mehr Infos ...

AbenteuerHallenKALK

Christian-Sünner-Str. 8

51103 Köln

Tel. 0221 - 880 84 08



5. Überleben im Winterwald (10.30 Uhr - 12.30 Uhr)



Warum brauchen Rehe einen Mantel und wie kann der Igel den Winter verschlafen? Mit dem naturpädagogischen Verein Querwaldein folgen Kinder verschiedenen Hinweisen, lösen Rätsel und entdecken Verborgenes. Der Workshop ist mit Anmeldung! Mehr Infos ...

6. Ritter Rost - Das Schrottkomplott

Der Held aus Blech erlebt rasante Abenteuer. Und auch Schraubenschlüssel, Kaffeekannen und Toaster mischen wieder kräftig mit! Insgesamt viermal läuft der Film am Sonntag im Metropolis: 10.50 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.35 Uhr. Mehr Infos ...

Metropolis

Eberplatz 19

50668 Köln

Tel. 0221 - 72 24 36