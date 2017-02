Sechs Tipps für das Wochenende

Samstag, 18. Februar 2017

1. Lesung im Museum König (15 Uhr)

Im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn tauchen Kinder ab vier Jahren bei einer Lesung in fremde Welten ein. Tier- und Abenteuergeschichte stehen auf dem Programm. Anschließend bietet sich ein Gang durch die neue Sonderausstellung „Wasser" an. Dort könnt ihr über 60 lebende Tierarten entdecken - vom Fisch bis zur Schlange.

Museum Koenig

Zoologisches Forschungsmuseum Koenig

Adenauerallee 160

53113 Bonn

2. Jung Bul Kne besuchen!

Habt ihr schon den Nachwuchs im Kölner Zoo gesehen? Das Elefantenbaby „Jung Bul Kne" ist wirklich zu niedlich! Mit etwas Glück ergattert ihr einen Blick auf den Kleinen, der Ende Januar im Zoo das Licht der Welt erblickte. Seinen ungewöhnlichen Namen verdankt der junge Bulle dem Kölner Dreigestirn, das den Neuling getauft hat. Der Name „Jung Bul Kne" stammt aus dem burmesischen Kulturkreis der Elefanten und bedeutet so viel wie „Sohn des Dreigestirns".

Zoologischer Garten Köln

Riehler Straße 17

350735 Köln

3. Abtauchen in die Südsee: Film „Vaiana" (12.30 Uhr)



Der neue Disney-Film „Vaiana" ist Urlaub für die Augen und die Ohren, sagt KÄNGURU-Redakteurin Anja Janßen, die den Film bereits vor Kinostart gesichtet hat. Die mitreißende Musik sorgt regelmäßig für Gänsehaut und die gelungenen Animationen der Südsee sind so schön, dass die Bilder noch lange nach dem Kinobesuch im Gedächtnis haften. Da die Hauptfiguren auf dem Meer mehrfach in schwere Seenot geraten und auch der Endkampf gegen den großen Gegner nichts für Zartbesaitete ist, eignet sich der Film für ältere Kinder ab acht Jahren. Sehen könnt ihr „Vaiana" um 12.30 Uhr im Metropolis Kino.

Metropolis

Eberplatz 19

50668 Köln

Sonntag, 19. Februar 2017

4. Alles rund um Kräuter

Foto: pexels

Vitamin C, Kalium, Bitterstoffe – Wildkräuter sind gesund und das Ernten macht auch noch Spaß. Welche Kräuter das Frühjahr bereit hält, wie man sie sammelt und verarbeitet, lernt ihr während der Krewelshofer Kräutertage am 18. und 19. März. Kräuterexpertin Sonja Langner von wilderLuxus geht sonntags um 14 Uhr und um 16 Uhr mit Familien auf Kräutersafari, anschließend bereiten die Workshop-Gruppen aus ihrer Ernte kleine Köstlichkeiten zu. Wer sich darauf einstimmen will, findet bereits am Vortag im Hofladen Kräuteröle und -essige, aromatische Salze und wirksame Tees. Und in der Hofküche und -bäckerei steht kreative Küche mit Frühlingskräutern auf der Speisekarte.

Krewelshof

An der Burg Sülz 1

53797 Lohmar

Tel. 02205 – 89 77 06

5. Ab durch den Bonner Dschungel: Papperlapapp 2017



Ab durch den Bonner Dschungel. Auf der 8. Bonner Kindernasensitzung „Papperlapapp“ dringen Jecken ab sechs Jahren tief in den unwegsamen Bonner Dschungel ein: Die Papperlapapper kämpfen gegen die Zerstörung des Lebensraumes Bonn durch Kürzungen, Schließungen und Immobilienblasen. Tapfer wehren sie sich gegen das Gesetz des Dschungels, um Kindern und Jugendlichen das Recht in die Hand zu geben. Selbst Kakerlake, Larve und Heuschrecke aus dem „Dschungelcamp“ kommen zu Wort. Das alles zeigen die Karnevalisten in bewährt frecher Weise mit professioneller Unterstützung, viel Musik und satirisch-komödiantischen Szenen. Los geht es um 12 Uhr und um 17 Uhr im Harmonie Bonn.



Harmonie

Frongasse 28-30

Bonn-Endenich

6. Führung „KUNST + KIND" (10.30 Uhr)



Für Eltern ab zwei Jahren bietet das Museum Ludwig eine spezielle Führung an. Auf dem Programm steht am Sonntag das Thema „Mode, Kunst und Konsum". Während die Eltern die Ausstellung besuchen, Kaffee und Kuchen genießen, kümmert sich eine Pädagogin um die Kinder. Mehr Infos ...

Museum Ludwig

Bischofsgartenstr. 1

50667 Köln