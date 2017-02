Sechs Tipps für das Wochenende

Samstag, 4. Februar 2017

1. Schnuppertermin Bonnsai-Chor (10 bis 12 Uhr)

Bonner aufgepasst! Der Bonnsai Chor sucht Verstärkung und bietet eine Schnupperstunde an. Mitmachen dürfen Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren. Die Gruppe probt einmal pro Monat an einem Samstag zwischen 10 und 12 Uhr in der Freien Waldorfschule St. Augustin. Mehr Infos ...

Freie Waldorfschule St. Augustin

Graf-Zeppelin-Str. 7

53757 St. Augustin

2. Kostümmarkt Lutherkirche (11 bis 16 Uhr)

Jetzt wird's jeck! Die Lutherkirche in der Südstadt lädt zum Kostüm-Shopping ein. Hier findet ihr allerhand Einzelstücke, Accessoires und selbst genähte Kreationen von Hobby-Desginern. Mehr Infos ...

Lutherkirche Köln-Süd

Martin-Luther-Platz 2-4

50677 Köln

3. Kinderstück im Kölner Künstler Theater (16 Uhr)

Kinder ab vier Jahren machen sich zusammen mit Anna und Max auf die spannende Suche nach dem Schneekönig. Doch der steckt gerade mitten im tiefsten Winderschlaf. Ob Anna und Max ihn mit ihrer schönen Musik aufwecken können? Mehr Infos ...

Kölner Künstler Theater

Grüner Weg 5

50825 Köln

Tel. 0221 - 510 76 86

Sonntag, 5. Februar 2017

4. Greifvogelschutzstation Gut Leidenhausen (10 bis 17 Uhr)

Foto: Pexels

Wer einen Ausflug ins Grüne unternehmen möchte, ist auf Gut Leidenhausen richtig. Beobachtet doch einmal die beeindruckenden und anmutigen Greifvögel der Schutzstation. Zwischen 12 und 16 Uhr finden öffentliche Führungen statt. Der Eintritt ist frei!

Gut Leidenhausen

Grengeler Mauspfad

51147 Köln

5. Museumsführung Alte Dombach (14 Uhr)

Wie lebte es sich eigentlich als Kind in der historischen Papiermühle Alte Dombach im Bergischen Land? In der Führung erfahren Kinder alles über Johann und Gertrud Berg, die um 1850 ihre Kindheit in der Mühle verbrachten. Mehr Infos ...

LVR Industriemuseum Alte Dombach

Kürtener Straße

51465 Bergisch Gladbach

6. Stadtführung: Kölner Spukgeschichten (14.30 Uhr bis 16 Uhr)

Jetzt wird es gruselig! Auf der Kinderführung von Regio Colonia dreht sich alles um Geister, Teufel und Dämonen. Hier lernt ihr die Domstadt einmal von einer ganz andere Seite kennen. Mehr Infos ...

Treffpunkt:

Römertorbogen auf der Domplatte

zwischen Hauptportal und Köln Tourismus