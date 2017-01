Sechs Tipps für das Wochenende

Musical für Kinder ab vier Jahren: Es waren einmal drei kleine Schweine. Das eine lebte in einer Strohhütte, das andere in einem Holzhaus, das dritte aber in einem massiven Haus aus Stein. Da kam der Wolf und pustete die Stroh- und Holzhütte um, nur Borstes Haus, das aus Stein, hielt dem Angriff stand… Also ziehen die zwei anderen Schweinchen bei Borste ein. Mehr Infos ...

Spaß im Schnee

Was tun, wenn's schneit? Steht euch der Sinn nach Ski, Snowboard und Rodeln, dann haben wir ein paar besonders winterliche Ausflugstipps für euch:

World Snow Day im Skigebiet Postwiese

Das große Ski-Event für Erwachsene und Kinder am 15. Januar 2017 auf der Postwiese im Hochsauerland ist genau das Richtige für skibegeisterte Familien. Kinder dürfen verschieden Arenen nutzen, es gibt Torlauf mit Zeitmessstrecke, Speedstrecke, Funpark, Skikindergarten und Rodeln. Skilehrer der Skischule Neuastenberg teilen die Kinder nach Können und Alter in Gruppen ein und begleiten sie durch den Tag. Ski-Maskottchen Snuki und Doribär sind den ganzen Tag vor Ort.

Postwiesen-Skigebiet

Winterberger Straße 8

59955 Winterberg

Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke

Im Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke ist könnt ihr Skifahren und Rodeln. Der Schlepplift auf dem Blockhaus wird an diesem Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr in Betrieb gehen, der Schlepplift in Hahn jeweils um 11 Uhr. Ebenso öffnet der Ski- und Schlittenverleih auf dem Blockhaus jeweils um 10 Uhr. Der Rundkurs auf dem Blockhaus und auch die Fernloipe werden am Samstagvormittag gespurt. Für die Bewirtung sorgt das Team von Schorsch's Panoramahütte, die Interessengemeinschaft "Altes Handwerk", das Skilift-Team Blockhaus sowie die Dorfgemeinschaft Hahn.

Rodeln mitten in Köln

Für Rodelspaß müsst ihr sogar nicht unbedingt weit fahren, denn Gelegenheiten gibt es auch mitten in der Stadt so einige: Ziemlich zentral, auf dem Aachener Weiher laden beispielsweise mehrere Hänge zum Rodeln ein. Die Jahnwiese in Junkersdorf bietet mit 300 Metern Länge und 50 Metern Breite eine flache Piste mit viel Platz für die kleineren Rodelfans. Wer es etwas steiler und anspruchsvoller mag, kann sich am Herkulesberg versuchen und ein ordentliches Tempo vorlegen.

