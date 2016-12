Sechs Tipps für das Weihnachtswochenende

Samstag, 24. Dezember 2016

1. „Die Weihnachtsgeschichte" im Rex (15 Uhr)



Eine Inszenierung der Augsburger Puppenkiste: Eines Abends beobachten die drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar einen hellen Stern am Nachthimmel, der für sie das Zeichen für die Geburt des Königs der Könige darstellt und so machen sie sich auf den Weg, ihn zu finden. Zur selben Zeit im weit entfernten Nazareth erscheint Maria, die mit Josef verlobt ist, ein Engel, der ihr die Nachricht verkündet, dass Gott sie auserkoren hat, ein ganz besonderes Kind zur Welt zu bringen. Mehr Infos ...

Rex Lichtspieltheater Bonn

Frongasse 9

53121 Bonn

Tel. 0228 - 62 23 30

2. „Ihr Kinderlein, kommet!" im Kölner Zoo (9-14 Uhr)

Am Heiligabend haben Kinder bis 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt in den Zoo. Das ist ideal für alle Eltern, die angesichts der nahenden Bescherung zu Hause den „Löwenbändiger“ spielen müssen – und dem Nachwuchs die Stunden bis zum Geschenkeauspacken verkürzen wollen. Denn in Gesellschaft von Ameisenbär, Zebra & Co. vergeht die Wartezeit aufs Christkind garantiert ganz schnell! Mehr Infos ...

Kölner Zoo

Riehler Str. 173

50735 Köln

Tel. 0221 - 77 85-0

3. Kölner Krippenweg (11.30 Uhr)

Wer etwas über die reichhaltige Symbolik, die kulturhistorischen Hintergründe oder religiöse Bedeutung der Krippen wissen möchte, ist bei den Krippenführungen genau richtig. Kinder von 3 bis 12 Jahren können zusammen mit ihrer Familie in Begleitung eines erfahrenen und sachkundigen Krippenführers die Weihnachtsgeschichte kennenlernen. Mehr Infos ...

Rheinstil Kulturmanagement

Unter Käster 1

50667 Köln

Tel. 0221 - 67 78 72 70

Sonntag, 25. Dezember 2016





4. Bonner Weihnachtscircus (14 und 18 Uhr)

Manege frei heißt es im Circuszelt. Das Traditionsevent für die ganze Familie wartet bei täglich zwei Vorstellungen mit einem bunten und unterhaltsamen Programm auf. Mehr Infos ...

Bonner Weihnachtscircus

Festplatz Siegburger Str. 186

53229 Köln

5. Rangertour „Wilder Kermeter" im Nationalpark Eifel (13-16 Uhr)

Die für Kinder und Kinderwagen geeignete Tour führt durch Buchenwälder mit majestätischen Baumriesen und historischen Köhlerplätzen. So gewinnt ihr einen ersten Eindruck von der entstehenden Wildnis im Nationalpark Eifel. Vom Aussichtspunkt Hirschley habt ihr einen fantastischen Ausblick über den Rursee und die bis ans Ufer reichenden Wälder. Die etwa dreistündige Wanderung (ca. 5 Kilometer) führt über ebene und feste Wege durch den Barrierefreien Natur-Erlebnisraum Wilder Kermeter. Mehr Infos ...

Parkplatz Kermeter

53937 Wolfgarten



Nationalpark Eifel

Urftseestr. 34

53937 Schleiden-Gemünd

Tel. 02444 - 951 00

6. „Die Märchenwelt des Rheins" in der Bundeskunsthalle (14-16 Uhr)

In einem ganz besonderen Raum für Familien können Kinder ihr in der Ausstellung „Der Rhein. Eine europäische Flussbiografie" Märchen, Legenden und Sagen entdecken. Mehr Infos ...

Kunst- und Ausstellungshalle der BRD

Friedrich-Ebert-Allee 4

53113 Bonn

Tel. 0228 - 917 12 92