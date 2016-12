Sechs Tipps für das Silvesterwochenende

Samstag, 31. Dezember 2016

1. Familienbrunch in der Zirkusfabrik Kulturarena (10Uhr)



Während Eltern in aller Ruhe frühstücken und sich unterhalten, gibt es für die Kleinen ein Bühnenprogramm, einen Mitmachzirkus und eine große Spieleecke. Mehr Infos ...

die ZIRKUSfabrik Kulturarena

Bergisch Gladbacher Str. 1007a

51069 Köln

Tel. 0221 - 47 18 92 51

2. „Kasper und die drei Teufel" in der Michaeli Schule (16 Uhr)

Die ganze Welt ist verteufelt, nur in der Kasperstadt ist alles in Ordnung. Wird Kasper es schaffen den Teufel zurück in die Hölle zu schicken? Ein Stück für Kinder ab drei Jahren über den Umgang mit der Umwelt und den Menschen miteinander. Mehr Infos ...

Michaeli Schule Köln

Vorgebirgswall 4-8

50677 Köln

Tel. 0221 - 92 35 91-0

3. Eislaufen im Düsseldorfer Flughafen (11-18 Uhr)

Auch am letzten Wochenende des Jahres bittet der Airport zur kältefreien Rutschpartie und lädt große und kleine Besucher dazu ein, an ihrem Laufstil zu feilen. Das Ausleihen der Schlittschuhe ist kostenlos, das Eislaufen ebenso. Mehr Infos ...

Düsseldorf Airport

Flughafenstr. 120

40474 Düsseldorf

Tel. 0211 4210

Sonntag, 01. Januar 2017





4. Modellspielzeug-Markt in der Stadthalle Mülheim (13-18 Uhr)

Für jeden Geschmack ein vielfältiges Angebot in Blech/Metall oder Kunststoff: Hier können Modellspielzeugfreunde ihren Traum von neuen oder gebrauchten Modelleisenbahnen oder Modellautos verwirklichen. Mehr Infos ...

Köln, Stadthalle Mülheim

Adler-Märkte

Telleringstr. 14

40721 Hilden

Tel. 02103 - 511 33

5. ExperimentierSonntag im Deutschen Museum Bonn (11-17 Uhr)

An den ExperimentierSonntagen wird experimentiert, getüftelt und programmiert. Allen neugierigen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen stehen vielfältige Angebote an zahlreichen Stationen zur Verfügung. Mehr Infos ...

Deutsches Museum Bonn

Ahrstr. 45

53175 Bonn

Tel. 0228 - 30 22 55

6. Skitaufe in der Skihalle Neuss (14-16 Uhr)

Kinder von vier bis sechs Jahren spielen an diesem Sonntag im Schnee, lernen das Förderband kennen und probieren ihre ersten Schritte auf Ski. Mehr Infos ...

Jever Fun Skihalle Neuss

An der Skihalle 1

41472 Neuss

Tel. 0180 - 500 56 65