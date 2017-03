Schwimmkurse in den KölnBädern

Auf ins kühle Nass! Die KölnBäder GmbH bietet in den Osterferien wieder zahlreiche Schwimmkurse-Kompakt für Groß und Klein an, die im Agrippabad, Höhenbergbad, Lentpark, Ossendorfbad, sowie im Stadionbad stattfinden.



Diese laufen vom 10. bis zum 21. April 2017 vormittags in der Zeit von Montag bis Freitag - auch wenn die Bäder teilweise für die Öffentlichkeit geschlossen sein sollten.

Onlineverkauf startet



Ab Montag, den 21. März 2017, stehen die Kurse im Internet zum Online-Verkauf. Aufgrund einer Umstellung des Online-Shops werden die Osterferien-Kurse lediglich auf der neuen Domain angeboten und verkauft. Die Zahlung erfolgt weiterhin nur über eine Kreditkarte (Visa, MasterCard und Maestro), mit PayPal oder per Banking-Sofortüberweisung als Online-Banking-Nutzer.

Aufgrund der Umstellung des Online-Shops ist eine Neuregistrierung erforderlich. Die alten Login-Daten gelten auf der neuen Domain nicht mehr.

Ostern ist schon verplant? Für die neuen Schwimmkurse, die nach den Osterferien beginnen, startet der Online-Verkauf ab Donnerstag, 6. April 2017, um 18 Uhr.

Katrin Adler, März 2017