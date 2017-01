Schwimmen für Kleinkinder

Nicht nur beim Spielen in der Badewanne und im Planschbecken: Tagtäglich kommen Kinder mit dem Element Wasser in Berührung. Hier setzt die Weiterbildung Kleinkindschwimmen der Deutschen Sporthochschule Köln an.

In diesem Qualifizierungsangebot werden KursleiterInnen ausgebildet, die mit den Kindern Spiele zur Wassergewöhnung im Schwimmbad durchführen. Hierfür werden im März Eltern mit Kindern (1-3 Jahre) gesucht, die Zeit und Lust zu einem kostenlosen Schwimmerlebnis haben. Die Kleinen lernen hier, sich dem Wasser anzuvertrauen und entsprechend ihrem motorischen Entwicklungsstand kleine Fortbewegungen im Wasser ausprobieren. Mit ihrer Teilnahme tragen interessierte Eltern und Kinder außerdem dazu bei, dass die angehenden KursleiterInnen im Kleinkindschwimmen nicht nur auf dem Trockenen üben müssen, sondern auch Kontakt zu echten Kindern und Eltern haben.

Robin Schröder/Quelle: DSHS, Januar 2017