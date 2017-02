Die Kölner Initiative Schulplätze für alle hat in Kooperation mit der TH Köln einen Film entwickelt, der Eltern über jeden einzelnen Schritt informiert, der zu einem Schulplatz in Köln führt.

Viele geflüchtete Eltern und Eltern aus den neuen EU-Ländern haben keine genauen Kenntnisse über den Einstieg ihres Kindes in das deutsche Schulsystem. In den Flüchtlingswohnheimen sind die wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig überfordert, auch noch in diesem Themenbereich beratend zur Seite zu stehen.

Einen guten Einblick, wie die Beschulung idealerweise laufen sollte, bietet der Informationsfilm. Eine Homepage ergänzt die Darstellung um Erfahrungen und Fragen von Eltern. Sowohl der Film, als auch die Homepage ist in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Persisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Amharisch, Tigrinya, Türkisch und Kurdisch.