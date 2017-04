Schülerworkshops in den Osterferien

Das LWL-Freilichtmuseum Hagen bietet auch in diesem Jahr wieder kreative Mitmachangebote in den Osterferien an!

Vom 11. bis zum 14. April, gibt es für alle Schüler ab 8 Jahren in der Druckerei den Workshop die „Kreative Drucktechniken". Gedruckt werden hier bunte Bilder mit Pappe, Korken, Holz, Styropor aber auch mit den klassischen Holzbuchstaben.

Muster, Model und Motive



Im darauffolgenden Ferienmitmachangebot nach Ostern dreht sich alles um das Motto „Muster, Model und Motive". Vom 18. bis zum 21. April können Schüler ab 8 Jahren mit unterschiedlichen Modeln schöne Muster von Hand aufdrucken und damit frisch gewaschene T-Shirts, Hemden oder Tischdecken individuell gestalten. Der Workshop findet in der Blaufärberei statt.

Wer sich also in den Ferien kreativ austoben möchte, der ist im LWL-Freilichtmuseum gut aufgehoben!