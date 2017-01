Der große Schülerwettbewerb „ECHT KUH-L!" steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Regionalität. Unter dem Motto „Wissen wo’s herkommt – Lebensmittel aus der Region“ können sich Schülerinnen und Schüler beteiligen. Was ist das Besondere an heimischen Lebensmitteln? Welche Vorteile haben sie? Wie arbeiten die Bio-Bauern in der Region? Woran erkennt man regionale Produkte und wo kann man sie kaufen? Um diese Fragen geht es beim diesjährigen Wettbewerb.

Vielfältige Projektmöglichkeiten



Mitmachen dürfen alle, die in die dritte bis zehnte Klasse gehen. Dabei ist es egal, ob die ganze Klasse mitmacht, kleine Gruppen oder Einzelpersonen. Die Wettbewerbsbeiträge können ganz unterschiedliche Projekte und Aktionen sein, die sich informativ und kreativ dokumentieren und kommunizieren lassen. Ob Plakat, Collage, Wandzeitung, Ausstellung, Magazin, Zeitschrift, Reportage, Musikvideo, Website, Spiel - die Möglichkeiten sind vielfältig.

Attraktive Preise



Einsendeschluss ist der 31. März 2017. Genug Zeit also, um mitzumachen und die Trophäe „Kuh-le Kuh“ in Gold, Silber oder Bronze zu gewinnen sowie eine dreitägige Berlin-Reise, einen Tagesausflug oder einen der vielen Sachpreise. Zudem gibt es einen „Sonderpreis Schule“ im Gesamtwert von 1.000 Euro, mit dem klassen- und/oder jahrgangsübergreifende Projekte ausgezeichnet werden.

Robin Schröder, Januar 2017