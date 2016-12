Schüler schreiben für Schüler

„Wir haben immer KÄNGURU gelesen, aber jetzt sind unsere Kinder zu groß dafür. Könnt ihr nicht auch mal Themen für Jugendliche machen?" Leserfeedbacks wie dieses haben uns vor fast drei Jahren dazu gebracht, ein Jugendmagazin für Köln und die Region aufzulegen. Unser Plan war allerdings von Anfang an, nicht nur Themen für Jugendliche zu machen, sondern mit ihnen.

Das Prinzip von k50

Schülerinnen und Schüler sind Teil des k50-Teams. Sie kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen und unterschiedlichen Schulformen. Manche sind gerade erst 15 Jahre alt, andere haben bereits ihr Abi. Allen gemeinsam ist ein besonderes Interesse an der Welt, in der sie leben. Und die Lust, darüber zu schreiben, zu fotografieren oder zu illustrieren. Unterstützt werden sie dabei vom KÄNGURU Verlagsteam, vom Verein „junge Stadt Köln” und von studentischen Mentoren. Die Ergebnisse dieser redaktionellen Zusammenarbeit gibt es vier Mal im Jahr in k50 zu lesen. Und natürlich regelmäßig online.

Der Jobstarter

Zusätzlich bietet k50 viele Infos zu Themen für junge Menschen kurz vor dem Ende der Schulzeit. In der Rubrik „Jobstarter" finden Leserinnen und Leser möglicherweise Antworten auf die Frage: Was soll ich mal machen? Und wenn auch keine Antworten, so doch zumindest Ideen und Möglichkeiten, über die man sich mal Gedanken machen könnte – von Ausbildung über Freiwilligendienst bis Praktikum und Studium.

k50 im September 2015

Die 11. Ausgabe erscheint mit einer Titelstory über die Kölnerin Shary Reeves, die die meisten der k50-Redakteure noch aus „Wissen macht Ah!“ kennen. Lena, Elie und Dominik haben Shary im WDR-Studio besucht und mit ihr über die Arbeit, den Sport und das Leben geplaudert. Außerdem hat das k50-Team der Kölner Lasertag Arena einen Besuch abgestattet und den neuen Funsport einmal ausprobiert. Lucas berichtet darüber. Ebenfalls von Lucas ist eine Reportage über die Nacht, die er in einer Notschlafstelle verbracht hat. Dort finden wohnungslose Drogenabhängige vom Abend bis zum Morgen Unterschlupf und ein Bett. Außerdem informieren wir über die Möglichkeit, während der Ausbildung besondere Assistenz zu erhalten, über Job- und Bildungsmessen, Infoabende zu Auslandsaufenthalten und vieles mehr.

Petra Hoffmann, August 2015