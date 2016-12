Schreiben nach Herzenslust

Im Computerraum der Kölner Michael-Ende-Grundschule tagt das Redaktionsteam von „Der Schülerexpress“. Für die eigene kleine Zeitung brüten die neun Viertklässler über neuen Interviews, Rätseln, Witzen, Reportagen, Umfragen und Illustrationen. Ganz ohne Zwang, mit umso mehr Phantasie arbeiten sie in Kleingruppen zusammen. Die neue Ausgabe soll toll werden. „Der Spaß am Schreiben steht im Vordergrund“, erklärt Lehrerin Alexa Breugst leise am Rand. „Es ist eine Auszeichnung, hier mitzumachen.“ Zumal nur wenige Grundschulen eine eigene Schülerzeitung betreiben. Meist bieten eher weiterführende Schulen solche anspruchsvollen Projekte an.

Begleiten, nicht bewerten

An der Michael-Ende-Grundschule im Stadtteil Ehrenfeld haben nicht die Kinder selbst, sondern die Klassenlehrerinnen der vierten Jahrgangsstufe darüber entschieden, wer an diesem „Forderprogramm“ – das Gegenteil von Förderprogramm – teilnehmen darf. Auch für Breugst ist die sechste Stunde am Mittwoch ein Highlight: Sie legt ihre Rolle als Lehrerin ab und wird zur „Begleiterin, die den Kindern hilft, ihre Ideen aufs Papier zu bringen“. Anders als im Deutschunterricht kann die Pädagogin hier ihren Bewertungsdruck beiseiteschieben und erst einmal abwarten, was kommt. Breugst weiß, dass Kinder naturgemäß gern erzählen, schreiben und illustrieren. „Gibt man ihnen aber im Unterricht zu viel vor, dann sind sie schnell gehemmt“, erzählt sie.

Talente entdecken und ausprobieren

Nicole sitzt am Computer in der Ecke und tippt. Hinter ihr steht Nachwuchsreporterin Kanita, die erzählt: „Das macht mehr Spaß als Unterricht.“ Unter dem Titel „Übernachtung“ erstellt das Duo einen spannenden Erlebnisbericht. Kanita diktiert, Nicole tippt. Ihre Rollen sind logisch verteilt: „Schreiben ist schwieriger als erzählen, man muss die richtigen Wörter finden“, erklärt Kanita. Dahingegen meint Nicole: „Erzählen ist schwieriger als Schreiben.“ Immer wieder stecken sie die Köpfe zusammen und beraten tuschelnd einander.

Wenige Schritte entfernt sitzt Anton allein mitten im Raum an einer Schulbank des U-förmigen Tischensembles. Vor ihm liegt ein dicker Filzstift auf leerem Papier. Anton schaut durch das Fenster in die Ferne. Er überlegt. Noch will ihm keine zündende Idee für den Comic kommen. Dabei hatte er selbst vorgeschlagen, für die nächste Ausgabe mal etwas zu zeichnen anstatt immer nur zu schreiben. Doch welche Szene ...? Anton kümmert sich sonst gern um das Rätsel und genießt es, mit der Schülerzeitung „zur Unterhaltung der anderen“ beizutragen. Besonders sei auch der Moment, erzählt der Neunjährige, „wenn der neue Schülerexpress vor mir liegt und etwas von mir drinsteht“. Mit großen staunenden Augen beobachte er dann, wie viele Schüler das Rätsel lesen und dann auch mitmachen.

Ein gemeinsames Projekt

Die kostenlose Schülerzeitung erscheint alle zwei Monate. Ihre Kunden: 182 Schüler, zehn Lehrer und unzählige Eltern. Die Umfrage der letzten Ausgabe wertet diesmal Laila aus. Gewissenhaft und zügig muss sie arbeiten. Schließlich wollen die Leser demnächst erfahren, ob sie mit ihrem Lieblingshobby im Trend liegen oder nicht. Gegen Ende der Stunde weiß Laila: „Das Hobby Nummer eins ist Sport.“ Um die nächste Umfrage kümmern sich bereits Jaro und sein Freund. Sie wollen die Leser aufrufen, ihnen ihre Lieblingsfarbe zu verraten. Das geht ganz einfach: Orange, Blau, Lila, Gelb, Rosa … in den dafür markierten Bereich der Zeitung schreiben, ihn dann ausschneiden und dem nächstbesten Lehrer in die Hand drücken.

