Schließung der Geburtsstation St.Vinzenz

Gestern hat das St. Vinzenz-Hospital in Köln-Nippes bekannt gegeben, dass es seine geburtshilfliche Abteilung

bis zum Ende des Jahres 2017 schließen will.

Wie die über tausend Geburten des bei werdenden Eltern sehr beliebten St. Vinzenz-Hospitals aufgefangen werden sollen, lässt die Pressemitteilung der Klinik offen. Eine Übernahme der Hebammen und Ärzte und eine Erweiterung der Geburtshilfe des ebenfalls zu den Cellitinnen gehörenden Heilig-Geist Krankenhaus in Longerich, ist offenbar nicht geplant.

Anders als von der Klinik verlautbart, ist die Versorgung der Gebärenden in Köln keineswegs hervorragend. Alle Kölner Kliniken sind längst an ihrer Belastungs- und Kapazitätsgrenze angelangt. „Eltern und Hebammen berichten von abgewiesenen Frauen und überfüllten Kreißsälen, in denen die gute und sichere Betreuung von Frauen auf der Strecke bleibt", sagt Katharina Desery von Mother Hood. „Es gibt in Köln bereits heute zu wenige Kreißsäle und zu wenig Personal. Wir rechnen daher mit einer weiteren Verschlechterung der Versorgungslage". Die Bundeselterninitiative setzt sich für eine bessere Versorgung von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und 1. Lebensjahr ein.

Wie in allen Kölner Kliniken: Konstant hohe Geburtenzahl auch am St.Vinzenz



Laut Klinik seien die stationären gynäkologischen Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr 2015 um rund 21 Prozent zurückgegangen. Diese Aussage erzeugt den Eindruck, es gäbe auch einen Rückgang der Geburtenzahlen. Angesichts steigender Geburtenrate auch in Köln verzeichnen alle Kölner Kliniken jedoch erhöhte Geburtenzahlen: im St. Vinzenz-Hospital von 2014 bis 2015 um 14 % auf 1155 Geburten. Diese hohe Zahl blieb auch 2016 konstant. Schließungen im Kölner Umfeld, wie zuletzt etwa die der Asklepios Klinik in St. Augustin, führen zu einem zusätzlichen Anstieg der Geburtenzahlen.

Einziger Hebammengeleiteter Kreißsaal in Köln



Beim Nippeser Kreißsaal handelt es sich um den einzigen hebammengeleiteten Kreißsaal Kölns. Hier fühlen sich viele Frauen besonders gut aufgehoben, denn die Selbstbestimmtheit der Eltern und eine natürliche Geburt ohne unnötige medizinische Eingriffe stehen im Vordergrund. Ob das Konzept in Longerich übernommen wird, lässt die Klinikleitung auf Nachfrage offen. Der geburtshilfliche Infoabend und der Infoabend zum Konzept des Hebammenkreißsaals finden jedoch ab sofort im St. Vinzenz-Hospital nicht mehr statt.

Wie es mit der beliebten Elternschule des St. Vinzenz, die eng mit dem Hebammenkreißsaal zusammengearbeitet hat, weitergehen soll, ist bisher nicht bekannt.

Mother Hood e.V., April 2017