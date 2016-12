Schlangen und Supercomputer

„Stell dir vor, du bist ein Baum. Deine Beine sind die Wurzeln und reichen ganz tief in die Erde.“ Die Aufwärmphase einer JudoSpielPädagogik-Stunde beginnt immer mit einem Entspannungsteil. Die Kinder sitzen mit geschlossenen Augen im Kreis, schulen ihre Achtsamkeit, erden sich. JudoSpielPädagogik ist eine für Kinder abgewandelte Form des „wirklichen“ Judos. In seiner ursprünglichen Reinform geht es beim Judo nicht um Kampfsport im engeren Sinne, sondern um harmonische Reifung. Das Entwicklungstraining für Kinder geht zurück auf den ehemaligen Judo-Nationaltrainer Josef Gaal. Sein Meisterschüler, der Lehrer, Coach und Therapeut Christian Sonnenschein führt das Konzept seit Jahren in Köln weiter.

Gegen Stress in der Schule

Wie Schlangen kriechen die fünf bis zwölfjährigen Kinder in Bauchlage über den Boden. Später geht es im Vierfüßlerstand weiter. Spielerisch und begleitet von Musik vollziehen die Kinder alle Phasen der motorischen Entwicklung nach – ideal bei Bewegungs- oder Wahrnehmungsstörungen. Ein weiteres Ziel in der JudoSpielPädagogik: Stressbewältigung und Entspannung. Beim Mucki-Wurf beispielsweise können Kinder ihre Aggressionen abbauen.

Eltern dürfen mitmachen.

Dann gibt es die Strandball-Übung und den Super-Computer – Handwerkszeug, mit dem die Kinder ihre schulische Leistungsfähigkeit steigern oder Ängste behandeln. „Wenn ich vor einer Klassenarbeit den Strandball mache, kann ich mich besser konzentrieren“, erzählt der neunjährige Louis. Sonnenschein spricht in diesem Zusammenhang von geistigem oder „wirklichem“ Judo. Hier gehe es nicht um Kämpfen und ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander, Reifung und Entwicklung. Eltern können sich von dem Konzept regelmäßig im FamilienJudo überzeugen. Immer in der letzten Stunde vor den Ferien, dürfen Mütter und Väter zusammen mit ihren Kindern einmal – wirklich – Judo machen.

Mai 2014, Anja Tischer