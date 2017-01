Schlafkisten für Straßenkatzen

Wenn ihr eine solche Schlafkiste außerhalb eures eigenen Grundstücks aufstellen möchtet, solltet ihr Kontakt zum nächstgelegenen Tierheim aufnehmen, denn diese verwalten häufig mehrere Futterstellen, also „Katzen-Treffpunkte“, an denen es auch Sinn macht, Boxen zu platzieren.

„Obwohl Straßenkatzen oft scheu sind und Menschen meiden, sind es immer noch domestizierte Tiere, die auf unsere Hilfe angewiesen sind“, erklärt Maja Masanneck, Leiterin des Jugendreferats beim Deutschen Tierschutzbund. Wer helfen möchte, kann den Tieren aus umgebauten Styroporkisten einen warmen Rückzugsort errichten. Dazu schneidet ihr ein Einstiegsloch hinein und überzieht die Kiste mit Wasser abweisender Folie. Im Inneren polstert und isoliert ihr sie mit Stroh und einer Decke. Geschützt vor Wind und direktem Sonnenlicht platziert, bietet ihr so den Katzen eine rettende Schlafbox.

Frei lebende Katzen leben auf verwilderten Grundstücken, in verlassenen Fabrikgeländen oder auf Friedhöfen – meist ohne direkten Kontakt zum Menschen. Häufig sind sie Nachkommen von nicht kastrierten Hauskatzen oder ausgesetzten Tieren. Viele dieser Katzen sind krank, unternährt oder verletzt. Da sie als domestizierte Haustiere nicht mehr in der Lage sind, sich und ihre Nachkommen vollständig alleine zu versorgen, sich viele der sehr scheuen Katzen aber auch nicht mehr an den Menschen gewöhnen, gibt es nur die Möglichkeit, den Tieren ihr Leben zu erleichtern. Tierschutzvereine richten deshalb Futterstellen ein und lassen die Katzen kastrieren, damit sie sich nicht weiter fortpflanzen.



