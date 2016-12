Das rund 15 Seiten starke Heft richtet sich aber nicht nur an neu eingetroffene Jugendliche, sondern ebenso an die gesamte Schulbelegschaft. Die Informationen werden teils in englischer, teils in deutscher Sprache bereitgestellt.

Ein Lageplan mit umliegenden Haltestellen, Apotheken, Imbiss- und Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Liniennetz der U-Bahn soll die Orientierung im Stadtviertel erleichtern. Die Geschichte der 16-jährigen Flüchtlinge Laila und Hassan aus Syrien geben dem Thema Flucht ein Gesicht und Schulleiterin Anni Schulz-Krause steht im Interview Rede und Antwort.

Wer sich engagieren will, findet Anregungen für Hilfsmöglichkeiten, eine Liste der Schul-AG’s lädt Neulinge zum Mitmachen ein. Im Anhang stehen rund 30 Vokabeln in deutscher, englischer und arabischer Sprache.

Der „schiller guide“ ist im Rahmen des Projekts „Jugend partizipiert“ der Landeszentrale für politische Bildung NRW entstanden. Das Angebot soll Jugendlichen mit der Bedeutung politischer Handlungen und mit demokratischen Werten vertraut machen.

Download der Broschüre

Anja Tischer, März 2016