Scheidungskinder – Bilderbuch des Monats

Der kleine Erzähler und sein Leben in Mama- und Papawelt Foto: © Tyrolia-Verlag

Autorin Anne Rickert lässt in ihrer Geschichte, die sich an kleine Leser von 3 bis 7 Jahren richtet, den blondgelockten Ich-Erzähler berichten, wie sein Leben in der Mutter- und Vaterwelt aussieht: Realistisch, ernsthaft und überraschend positiv.

Realistischer Blick auf das Leben eines Scheidungskinds

Papa hat nun mehr Zeit für ihn, wenn er das Wochenende bei ihm ist. Die Wochenenden bei Mama werden durch die Tatsache versüßt, dass der kleine Erzähler dort mit seinem Haustier, der Katze spielen kann. Essen bei Papa heißt meist lecker Grillen – und das Tolle ist, dass mit den Fingern gegessen werden darf. Bei Mama gibt es selbstgemachten Grießbrei mit Kirschen und da ist es klasse, dass der kleine Erzähler seinen kuscheligen roten Bademantel dazu anziehen darf – passend zu den Kirschflecken.

Getrennt glücklich – mit 2 Kinderzimmern

Auf 26 Seiten arbeitet der kleine Ich-Erzähler heraus, was er der Trennung seiner Eltern an positiven Aspekten abgewinnen kann. Der Autorin gelingt es dabei, die Verschiedenheit der Mutter- und Vaterwelten darzustellen und auf Doppelseiten gegenüber zu stellen, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Die Unterschiede zwischen den Elternteilen und dem Leben mit ihnen werden hervorgehoben und sofort mit dem Guten daran verknüpft. Sensibel zeigt die Autorin auf, dass beide Elternteile zwar ihre eigenen Regeln und Unterschiede haben, aber mindestens genauso viele Ähnlichkeiten. Das Wichtigste ist, dass es da wie dort Zugehörigkeit und Geborgenheit gibt. Kernthese des Buchs ist, wie es der kleine Erzähler selbst treffend formuliert, dass die Eltern beide getrennt wieder glücklich sind. Also ist er das auch – und außerdem hat er jetzt zwei Kinderzimmer. „Das Gute daran“ wurde von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zum Bilderbuch des Monats November 2016 gewählt.

Architektonisch-zeichnerische Umsetzung

Die gelernte Architektin Sabine Heine ist für die Zeichnungen von „Das Gute daran“ verantwortlich. Mit architektonisch geschulten Blick setzt sie die Geschichte illustratorisch aus unterschiedlichen Perspektiven treffend um. In gezeichneten Foto-Schnappschüssen verbildlicht sie auf Doppelseiten die Verschiedenheit der Mama- und Papawelt, zeigt dabei aber auch, dass der kleine Erzähler in beiden Welten verwurzelt ist.

Stefanie Groß, November 2016