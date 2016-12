Schatten auf der Kinderseele

Wer an einer Depression leidet, verliert die Freude an positiven Ereignissen im Leben. Alles erscheint düster und hoffnungslos. Diese lähmende Erkrankung kann bereits vor dem zehnten Lebensjahr auftreten und ist insbesondere dann häufig sehr schwer zu diagnostizieren. Denn betroffene Kinder haben Mühe, ihren seelischen Kummer zu deuten und in Worte zu fassen. Sie klagen oftmals vor allem über körperliche Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen, zeigen eine veränderte Gestik und Mimik und werden häufig von Angstgefühlen heimgesucht.

Ernstzunehmende Anzeichen

Ist ein Kind über einen längeren Zeitraum und ohne sichtbaren Grund niedergeschlagen, apathisch oder auch aggressiv, könnte eine Depression dahinterstecken. Eltern sollten diese Anzeichen erst nehmen und sich mit einer Familienberatungsstelle oder einem Kinderpsychologen austauschen. Bestätigt sich der Verdacht auf eine Depression, muss das betroffene Kind möglichst bald psychotherapeutisch behandelt werden. In der Therapie lernt es, Lösungsstrategien für Krisenfälle zu entwickeln und zu erproben.

Wie Depressionen entstehen, lässt sich wissenschaftlich noch nicht eindeutig erklären. Die Ursache liegt aber vermutlich im Zusammenspiel genetischer, psychologischer und Umweltfaktoren. In vielen Fällen lösen einschneidende Ereignisse wie der Tod eines Elternteils oder die Scheidung der Eltern Depressionen aus. Leistungsdruck und ständiger Spott in der Schule können das seelische Gleichgewicht ebenfalls ins Wanken bringen. Oftmals haben betroffene Kinder aufgrund mangelnder Anerkennung ein geringes Selbstbewusstsein. Umso wichtiger ist es, dass Eltern ihren Kindern von Anfang an zeigen, wie wertvoll es ist und ihre Gefühle sowie Privatsphäre respektieren. Weitere Tipps für den Aufbau einer gelungenen Eltern-Kind-Beziehung bietet der „Familien-Wegweiser“.

Kompaktmedien, Oktober 2014