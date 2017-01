Schachtage für Kinder und Jugendliche

Am 8. Februar öffnet das Erlebnisschachprogramm von Großmeister Sebastian Siebrecht im Rhein-Center Weiden seine Pforten für Kinder und Jugendliche, einen Monat später, am 8. März, findet die viertägige Veranstaltung im City-Center Chorweiler statt. Hier können junge Schachinteressierte auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Weise das königliche Spiel und all seine Facetten kennenlernen.

Kostenloser Schachunterricht



Gruppen und Schulklassen sind herzlich eingeladen, sich für einen Termin für eine Einführung ins Schachspiel anzumelden. Dieser Schachunterrricht findet an je drei der vier Veranstaltungstage von 10 bis 11.30 Uhr, von 11.30 bis 13 Uhr oder von 13.30 bis 15 Uhr statt. Hier werden Anfängern die Grundregeln vermittelt, während sich Fortgeschrittene auf herausforderndes Simultanspiel und Tipps zu erfolgreichen Strategien freuen dürfen. Die Teilnahme an diesem Unterricht ist für Schulklassen kostenlos.

Buntes Programm



Abgesehen vom Schachunterricht lockt das reichhaltige Programm mit aufregenden Blitzturnieren, bei denen es Preise zu gewinnen gibt, und Show-Time-Events wie „Schlag den Großmeister“. Zudem steht ein großes Bodenschachspiel für freie Partien zur Verfügung. Info- und Kontaktmöglichkeiten vor Ort mit den regionalen Vereinen und dem Schachverband Köln runden die Schachtage ab.

Robin Schröder, Januar 2017