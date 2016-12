Sauberer Schlussstrich

„Schau mal, Mama, das hat mir die neue Freundin vom Papa geschenkt.“ Im Seminarraum des Eva-Gebäudes in Köln-Ehrenfeld ist es still. Die Frau, die soeben diesen Satz vorgelesen hat, sieht von ihrem roten Zettel auf und lächelt in die Runde. Praxisübung im Elternkurs „Kinder im Blick“ (KIB). Alle Teilnehmer leben in Trennung oder Scheidung und sind ohne ihren Ex-Partner da. Alle haben Kinder, die unbequeme Fragen stellen können. Und manche bringen nach einem Besuch beim Vater ein Stofftier mit – ein Geschenk von „der Neuen“.

Eltern reflektieren mit Fachleuten

Strukturiertes Training mit Theorie und Praxis. In Deutschland wird ungefähr jede dritte Ehe geschieden. Auf die Kinder muss sich das nicht automatisch negativ auswirken – vorausgesetzt die Eltern handeln im Interesse des Kindes. Das ist nicht immer einfach. Absprachen in Sachen Erziehung, Finanzen oder Zeiteinteilung können schnell zu Konflikten führen. Bei KIB reflektieren die Eltern derartige Situationen mit Fachleuten.

„Man nimmt aus jeder Sitzung etwas mit"

Ein Team der Uni München hat den Elternkurs entwickelt. Es gibt ein festes Programm, geschulte Pädagogen leiten Übungen an und geben fachlichen Input. In Ehrenfeld moderieren die Sozialarbeiterinnen Stefanie Schöneberger und Katharina Kreiser von Familiensache e.V. den Kurs. Sie erzählen von den kindlichen Bedürfnissen während einer Trennung und vom Pausenknopf, der im Konfliktfall zu drücken ist.



Der Austausch mit Betroffenen tut gut. Seit knapp zehn Jahren evaluieren die Experten in München den Kurs und stellen fest: Die Zufriedenheit der Eltern ist hoch. Auch in Köln gibt es positives Feedback. „Man nimmt aus jeder Sitzung etwas mit“, sagt eine Teilnehmerin. „Das merkt man manchmal erst nach Tagen oder Wochen.“ Und zu sehen, dass andere Eltern ähnliche Probleme haben, tut offensichtlich gut. Denn die Praxisübung bewältigt die Ehrenfelder Gruppe mit echt kölschem Humor. Was man mit dem Stofftier der Neuen doch so alles anstellen könnte ...



Mai 2014, Anja Tischer