Rund um Instrumente

ONLINE-PORTAL: WDR-Klangkiste

Im interaktiven Online-Portal des Westdeutschen Rundfunks können sich Kinder jede Menge Instrumente anhören. In multimedialen Spielen werden die Kinder selbst zum Chorleiter, stehen am Mischpult oder lassen die verrückte Geigerin so richtig auf den Putz hauen.



© Eule findet den Beat

HÖRSPIEL: Eule findet den Beat

Pop, Jazz, Reggae, Oper, Hip Hop, Elektro, Punk – zusammen mit „Eule“ entdecken die Kinder verschiedene Musikstile. Am Ende der Geschichte hat Eule viel über die Besonderheiten und Faszination von Musik gelernt und ist nun ein echter Musikfan.



© MWK Verlag

BASTELN: Sinfonieorchester aus dem MWK Verlag

Ein Sinfonieorchester zum Selberbasteln mit 58 liebevoll gezeichneten Musikern plus Dirigent! Das ist nicht nur kreativer Bastelspaß, nebenbei lernen die Kinder auch noch die Instrumente eines klassischen Orchesters und seine Geschichte kennen. Im Klassensatz zu bestellen beim MWK Verlag Köln oder als Einzelstücke zu beziehen in diversen Shops wie Musicstore oder im Buchhandel.



© Schott Verlag



FACHZEITSCHRIFT: Musik, Spiel und Tanz

Immer auf dem Laufenden sein mit „Musik, Spiel und Tanz“. Die Fachzeitschrift ist der ideale Begleiter für Pädagogen, die musikalische Angebote für Kinder im Alter von null bis sechs Jahren ausrichten. Die aktuelle Ausgabe beinhaltet viel Material für die Praxis, wie Liedtexte, eine CD, einen Elternbrief, Hinweise für Fortbildungen und Material zum Basteln. Kosten: 15,95 Euro.



© ridili Verlag

APP: Villa Cäcilia aus dem ridili Verlag

Ein multimediales Bilderbuch – so könnte man die liebevoll illustrierte App „Villa Cäcilia“ wohl am besten beschreiben. Was können Katja und Alex an einem Sonntagnachmittag wohl Schöneres machen, als die Konzertsäle der Villa Cäcilia besuchen? Hinter den Altbautüren warten 60 Minuten Geschichten zum Thema Musik und 90 Minuten Musik in ausgezeichneter Qualität. Ein Projekt in Kooperation mit dem Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester und Deutschlandradio Kultur. Kosten: 5,49 Euro.



Mai 2014, Anja Tischer