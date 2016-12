Rolf Zuckowskis neues Album für Herbst und Winter

„Bei uns ist der Kita - 22 Lieder im Herbst + Winter" heißt das neue Album von Rolf Zuckowski, mit dem er die Kleinen auf die kälteren Jahreszeiten und das Weihnachtsfest einstimmt.

Mitsingspaß mit 22 Klassikern



Nun ist der Mitsingspaß auch in den kühleren Monaten garantiert. Für die neue CD wählte der Musiker aus seinem gigantischen Repertoire an Kinderliedern 22 schöne Klassiker aus, die allesamt herbstliche und winterliche Themen aufgreifen. Mit dabei sind Lieder wie „Drachen im Wind“, das 2015 mit einem Kinderchor neu aufgenommene Volkslied „Bunt sind schon die Wälder“ oder auch Klassiker wie „Kommt, wir woll’n Laterne laufen“. Und in der Adventszeit geht es natürlich in die leckere Weihnachtsbäckerei.

Anja Janßen, Oktober 2016