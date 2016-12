Robotik-Unterricht an Schulen

Die Internationale Friedensschule Köln (IFK), die mit bester Bildung für Kinder wirbt, verfolgt die Entwicklungen im nationalen und internationalen Bildungsraum sehr genau und hat sich auch mit dem Thema Robotik-Unterricht intensiv auseinander gesetzt.

Schon heute die Bildung von morgen vermitteln

Die Privatschule mit Sitz in Köln-Widdersdorf beweist Pioniercharakter und bietet seit letztem Jahr in einer aktuellen Pilotphase erstmals Robotics-Unterricht an. Schulleiterin und Geschäftsführerin Sonja Guentner berichtet, dass sie auf internationalen Messen und Kongressen festgestellt hat, dass dort Roboter-Kurse eine feste Verankerung in den Schulen haben. Roboter-Olympiaden und -Fußballturniere finden dort regelmäßig im regen Austausch mit anderen Schulen statt. Im deutschen Raum sind Roboter vom „großen anwenderbezogenen Thema eher in die Spielzeugecke gerutscht“, stellt sie fest und ist umso stolzer, dass ihre Privatschule seit letztem Jahr erfolgreich mit einem ersten eigenen Robotics-Kurs gestartet ist.

Volle Konzentration im Robotics-Unterricht. Foto: © Stefanie Groß

Robotics als Bestandteil der Bildung der Zukunft

Für sie als Schulleiterin sind Roboter-Kurse in der Schule keine bloße Spielerei, sondern ein „integraler Bestandteil der Bildung, die man in Zukunft haben muss“, gerade im Hinblick auf die schnell fortschreitende elektronische Steuerung und Automatisierung unseres Alltags. Die Privatschule verweist auf ihrer Website darauf, dass 60 Prozent der jetzigen Erstklässler nach ihrem Abschluss in Berufen und Branchen arbeiten werden, die uns heutzutage noch nicht bekannt sind. Damit einher gehen auch die immer weiter fortschreitenden technischen Kompetenzen, die in Zukunft benötigt werden und die es den Schülern bereits jetzt zu vermitteln gilt. Umso wichtiger ist es daher, die Bildungskonzepte der Schulen entsprechend zu erweitern und Kindern die Zukunftstechnologie spielerisch nahe zu bringen. Da die Privatschule IFK in ihrem Stundenplan das NRW-Curriculum mit dem internationalen Curriculum verbindet, ist sie in der Lage, ihre Schüler mit Blick in die Zukunft auszubilden.

Das Arbeitsmaterial: 3 Roboter der Lego Mindstorms-Software. Foto: © Stefanie Groß

Seriöses pädagogisches Konzept

In der Pilotphase wird der Robotics-Unterricht aktuell in den Klassen 5 bis 7 angeboten und ist als seriöses pädagogisches Programm konzipiert. Zwei egalitär besetzte Kurse, die an zwei Nachmittagen in der Woche laufen, bieten jeweils 12 Schülern die Möglichkeit, im sogenannten PEP-Förderprogramm (Personal Enrichment Program) ihr Interesse an der Roboter-Technologie auszuloten. Dabei arbeiten die Kinder mit Lego Mindstorms, einer lego-basierten Software und erlernen die konkrete Steuerung von Computer und Roboter. Sie konzipieren aus dem Lego Mindstorms-Baukasten eigene Roboter wie beispielsweise einen Hund, einen Greifarm, ein Fahrzeug oder einen Roboter, der Treppenstufen erklimmen kann. Dabei muss vorher genau ausgetüffelt werden, welche Komponenten der jeweilige Roboter braucht, um greifen, sich fortbewegen oder eine Treppe steigen zu können. Soll er fahren können, muss vorher errechnet werden, wie schnell er fahren soll und welche Reifen dafür benötigt werden.

Vor dem praktischen Bauen muss überlegt werden, was der Roboter alles können soll. Foto: © Stefanie Groß

Als zweite Software verwendet die IFK die Raspberry-Software. Hierbei handelt es sich um Computer, die die Schüler selbst programmieren können und für die sie eigene Programme schreiben. Das Robotics-Programm richtet sich nicht nur an bereits technik-affine Kinder, sondern auch an jene, die ihre Interessen und Begabungen in diesem Bereich erst ausloten wollen. Die IFK legt großen Wert darauf, dass „Schülern die Möglichkeit gegeben wird, auszuprobieren, was in ihnen steckt, was sie individuell können“.

Das Robotics-Programm wird sehr gut angenommen. Zurzeit ist die Nachfrage höher als die freien Plätze, doch die Geschäftsführerin der IFK ist zuversichtlich, dass das Robotics-Programm in Zukunft deutlich ausgebaut werden kann. „Momentan sind wir in der Phase, in der wir uns fragen: Was sind die nächsten Schritte? Wo wachsen wir hin?“ berichtet Guentner und dass es auch die Aufgabe der Schule sei, den Schülern Spannendes im Unterricht zu bieten. „12 Jahre Schulzeit – das ist nicht viel, die Zeit sollte gut genutzt werden und wesentliche Bereicherungen aus dem schulischen Leben kommen aus dem nicht curricularem Bereich“ gibt sie mit eindringlicher Stimme zu bedenken. Schulen heutzutage haben die wichtige Funktion, ihren Schülern eine möglichst große Bandbreite an Betätigungsfeldern zu bieten und ihnen die nötige Sicherheit und das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zu vermitteln. Mit einem Förderprogramm und interessanten Kursen wie beispielsweise dem Robotics-Programm kann man Bildung abwechslungsreich, spannend und sinnvoll gestalten.

Ein Lehrplan, der von und mit den Schülern konzipiert wird

„Wir begleiten unsere Schüler“ erklärt Guentner schmunzelnd auf die Frage, wie man so ein neues Fach ohne etablierten Lehrplan vermittelt. Es geht im Robotik-Unterricht darum, die Technik auszuprobieren, zu erproben und voraus zu denken, was alles möglich ist. Der offene Lehrplan ermöglicht es auch, dass alle Kinder mit ihren durchaus unterschiedlichen technischen Kompetenzen im Unterricht mitkommen und bei Bedarf gefördert werden können. Allerdings überraschen die jungen Teilnehmer im Robotics-Kurs mit einer besonders hohen technischen Selbstsicherheit und vor allem Selbstverständlichkeit. „Die sind so pfiffig!“ lachte Guentner begeistert auf und erläutert, dass die Schüler einen anderen Zugang als Erwachsene zur Technik haben und ein „hohes eigenes Interesse“ mitbringen. Daher profitieren die Lehrer und die Schule auch von ihren Schülern.

Die Schulleiterin spricht von einer „Lernreise“, auf die sie sich begeben und dass gerade die Pilotphase der Robotics-Kurse auch „uns als Schule die Möglichkeit gibt, zu lernen“. Neuartige Kurse wie das Robotics-Programm bieten so die Chance, dass Schüler und Lehrer sich gegenseitig fordern und fördern. Die Leistungen der Teilnehmer des Robotics-Kurse werden wie alle anderen Angebote des PEP-Programms am Ende des Schuljahres bewertet, die vermittelten Inhalte werden auf den Zeugnissen notiert, Prüfungen wie in anderen Fächern gibt es aber nicht.

Lehrer und Schüler profitieren voneinander. Foto: © Stefanie Groß

Ein Robotics-Programm, das wachsen wird

„Wir schauen, wie das Programm wächst“ beginnt Guentner auf die Frage, was den interessierten Teilnehmern über die 7. Klasse hinaus an Robotik geboten wird. Die Raspberry-Software geht bereits in Richtung humanoide Roboter und schließt an die Lego-Mindstorms-Software an. Darüber hinaus gibt es noch Guentners Wunschprogramme NAO und Pepper für die Zukunft, die es erst noch anzuschaffen gilt. Ansonsten haben Schüler mit einer besonderen Motivation noch die Möglichkeit, an Wettbewerben mit anderen Schulen teilzunehmen. Diesen „Zusammenschluss mit anderen Schulen“ praktiziert die IFK bereits in den anderen Bereichen des PEP-Programms. Im internationalen Bereich sind verschiedene Roboterwettbewerbe zwischen den Schulen ein fester Bestandteil und werden regelmäßig durchgeführt. Auch die IFK möchte ihr Angebot im Bereich Robotics erweitern. „Ich denke, unser Angebot wird größer werden, wir werden da hinein wachsen“ ist sich Guentner sicher. Als einen der nächsten konkreten Schritte benennt Guentner die geplante Vernetzung und Kooperation mit anderen Schulen.

Stolze Tüftler mit ihrem treppensteigenden Roboter - vielleicht auch bald auf internationalen Wettbewerben unterwegs? Foto: © Stefanie Groß

Robotik als Katalysator für Motivation

Robotics-Kurse bieten als Teil der Bildung von morgen eine Vielzahl von Vorteilen für die Schüler. Neben dem Erwerb neuer Kompetenzen eröffnen sich weitere Möglichkeiten einer sinnvollen gestalteten Bildung. Die frühe und gezielte Beschäftigung mit Informationstechnik, Algorithmik, Mathematik und Robotik bereitet Kinder auf die technisch immer schneller immer versierter werdende Welt vor. Gleichzeitig hat der Robotik-Unterricht einen großen Einfluss auf die Motivation der Kinder, besonders in Hinblick auf die Lern-Motivation für die Schule. Die Beschäftigung mit konkreten Objekten, die – anders als das Lernen von Vokabeln, Formeln oder inhaltlichen Zusammenhängen – haptisch zu erfahren sind, garantieren sofortige sichtbare Ergebnisse. Intellektuelle Prozesse werden in konkrete Aktivität umgesetzt und stärken das Selbstvertrauen der Kinder. So gelingt es ihnen auch, sich neu motiviert auch den Fächern und Lerninhalten zuzuwenden, in denen sie nicht so gut sind.

Kindern Wissen über sich selbst mitgeben

Robotics vermittelt den jungen Teilnehmern einen Eindruck von Erfolg und besonders von ihrem eigenen Anteil an diesem Erfolg. „Wichtig ist, Kindern Wissen über sich selbst mitzugeben, was sowohl ihre Stärken als auch ihr Schwächen angeht“, erläutert Guentner, „und was ihre Strategien sind, mit diesen umzugehen.“ Dadurch, dass bei der Arbeit mit Robotik-Software sowohl Fragestellungen als auch Erfolgserlebnisse unmittelbar sind, nimmt der Schüler sich selbst in unterschiedlichen Kompetenzen wahr. So wird spielerisch eine gute Selbstorganisation vermittelt, die gerade auch für ein späteres Studium essentiell wichtig ist. Gleichzeitig werden der Zusammenhalt und die Interaktion unter ihnen gestärkt. An der IFK arbeiten die Teilnehmer im Zweier- oder Dreier-Team an einem Roboter und erarbeiten gemeinsam konkrete Robotik-Konzepte und Lösungsstrategien.

Im Robotics-Kurs wird in Zweier- oder Dreier-Gruppen getüfftelt. Foto: © Stefanie Groß

Robotics auch an öffentlichen Schulen?

Obwohl Robotik-Kurse ein erstes spielerisches Heranführen an die Zukunftstechnologie erlauben und immense Möglichkeiten für die Schüler bieten, ist es fraglich, ob sich die neuen Technologien fest im Lehrplan öffentlich finanzierter Schulen verankern lassen. Die Arbeit mit der Robotik-Software ist natürlich immer mit Kosten verbunden. Die Kosten für das Lego Mindstorms-System liegen im fünfstelligen Bereich und solche Summen sind für öffentliche Schulen nicht ohne Weiteres zu realisieren. Guentner, die regelmäßig auf internationalen Messen und Konferenzen die neuen Entwicklungen und Konzepte im Bereich Bildung beobachtet, betont, dass die Kunst auch darin besteht, zu erkennen, welche Relevanz bestimmte Themen für Schulen bekommen werden. „In welchem Maß wir in der Lage sind, diese dann auch praktisch umzusetzen, das ist dann der nächste Schritt.“ Sie sieht die Privatschule IFK hier in der Pflicht. „Mit den Ausstattungen und dem Anspruch, den wir haben, haben wir auf jeden Fall die Pflicht zu sagen, wir haben ein kritisches, waches, interessiertes Auge darauf, was passiert.“ Die heutige Gesellschaft ändert sich immer schneller, dabei sollte stets im Blick behalten werden, wie sich die Ausbildungen für die Schüler anpassen müssen, um sie angemessen auf die Zukunft vorzubereiten zu können. Ebenso wichtig ist es, zu wissen, mit welchen Fragen und Themen die Kinder heutzutage konfrontiert sind, welche Bedürfnisse und Wünsche sie haben. Die Ausbildungen an den Schulen müssen sich diesen Wünschen und Themen anpassen und das schneller denn je.

Die Robotik-Software kann viel, kostet aber auch viel. Foto: © Stefanie Groß

Ein Blick in die Zukunft: ein Besuch im Robotics-Kurs

Internationale Friedensschule Köln, Dienstagnachmittag, Viertel vor vier nachmittags. Das große Schulgebäude ist leer, der Schulhof verlassen, doch in einem Raum wird noch intensiv getüfftelt. „Herr Kretschmer, das ist noch nicht connected, da ist ein Fehler im Programm.“ Zwei Schüler stehen mit ihrem Roboter vor Robotics-Lehrer Herr Kretschmer. Der Befehl wird von ihrem Roboter nicht rezipiert. Gemeinsam mit Herrn Kretschmer wird überlegt, wo im Programm der Software der Fehler steckt, dann checkt er am Lehrer-Laptop die Software durch. Man merkt sofort, dass man an einer internationalen Schule zu Besuch ist, als sich zwei Teilnehmer in der Mitte des Raums spontan auf Englisch über die Konzeption ihres Roboters unterhalten. „Die müssen sich noch synchronisieren“, erläutert ein Entwickler-Duo vorne rechts ihren Roboter, der über ein Kabel mit dem Laptop verbunden ist. Im Laufe des Unterrichts ertönt öfters ein „muss noch connected werden“ und „ist schon synchronisiert“ durch den Raum.

Herr Kretschmer erläutert, dass die Befehle vom Laptop an die Roboter per Bluetooth gesendet werden. Für größere Entfernungen nutzt man das W-Lan-Netz der Schule, „etwa wenn ich einen Roboter zu Frau Guentner ins Büro fahren lassen wollte“ lacht er. Der Kurs arbeitet an seinen jeweiligen Stationen zu zweit oder dritt an einem Roboter. Ein Teil der Schüler baut und schraubt am Roboter selbst herum, der andere Teil beschäftigt sich intensiv mit dem Laptop, auf dem die einzelnen Komponenten zusammengebaut werden. An ihm werden auch die Programm konzipiert, die festlegen, mit welcher Geschwindigkeit die Roboter fahren, welche Kraft sie beim Greifen brauchen oder welche Höhe sie überwinden müssen, um eine Treppenstufe erklimmen zu können.

Am Laptop werden die Baupläne konzipiert. Foto: © Stefanie Groß

Alle Kinder sind hoch konzentriert bei der Sache und berichten einhellig, dass sie gerne nachmittags im Robotics-Kurs arbeiten – und das, obwohl der offizielle Schulschluss schon vorbei ist. „Das Maß an Selbstmotivation ist hoch.“ betont Guentner. Auf die Frage, ob es ihnen wie Schule oder wie Freizeit vorkomme, antworten alle Teilnehmer selbstsicher mit einem „Freizeit“ und basteln dann fleißig weiter an ihren Robotern. Die Vorerfahrungen mit Technik sind ganz unterschiedlich ausgeprägt. Einige haben vor dem Robotics-Kurs noch nicht mit Technik im Allgemeinen gearbeitet, andere schon und ein Schüler antwortet mit einem selbstverständlichen „Zu Hause habe ich auch schon den PC neu programmiert“. Spaß macht es allen und die beiden Mädchen, die rechts hinten an ihrem Tisch arbeiten, nicken, als sie gefragt werden, ob es ihnen gefällt. Das Klischee von technik-abgeneigten Mädchen trifft nicht zu und den Vergleich mit ihren männlichen Klassenkameraden brauchen sie auch nicht zu scheuen. Die beiden Mädchen aus dem heutigen Kurs erklären, sie wollen unbedingt dabei bleiben.

Herr Kretschmer überwacht vorne am Lehrer-Laptop alle Aktionen, per Beamer werden die Inhalte auf die Wand projiziert. Bei Fragen überlegt er sich zusammen mit seinen Schülern eine passende Lösung. Hier im Kurs herrscht nicht das traditionelle Verständnis vom allwissenden Lehrer, der vorne am Pult steht und lehrt. Hier lernen Lehrer zusammen mit ihren Schülern und praktizieren das Prinzip der „Lernreise“. Herr Kretschmer lacht, als er darauf angesprochen wird und berichtet, dass die Schüler sehr intuitiv mit dem Programmen Lego Mindstorms und Raspberry arbeiten und dass er da schon mal „mit dem Lehrbuch dahinter steht“ und versucht hinterher zu kommen.

Lehrer und Schüler auf gemeinsamer Lernreise. Foto: © Stefanie Groß

Das Interesse der Kinder an der Lego-Software ist sehr hoch, einige Teilnehmer berichten, dass sie auch zu Hause – teilweise mit elterlicher Unterstützung – ihrem Technik-Interesse frönen und weiter werkeln. Beim Anblick der konzentriert arbeitenden Schüler im Kurs gewinnt man schnell den Eindruck, dass man hier zusieht, wie die Technologie der Zukunft gebaut wird. „Ich wünsche mir einen humanoiden Roboter, der für Infoabende das Warm-Up gibt“ lacht Guentner und wenn man sich anschaut, wie versiert die Kinder im Robotics-Kurs sind, dann rückt der Warm-Up-Roboter für die Schulleiterin in greifbare Zukunft.

Stefanie Groß, November 2016