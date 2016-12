Nach einem fürchterlichen Sturm auf See erwacht der junge Robinson Crusoe am Strand einer unbekannten Insel und trifft direkt auf ihre tierischen Bewohner: einen aufgeweckten Papagei und seine pfiffige, bunte Tier-Clique. Während die anderen vor Angst die Flucht ergreifen, wittert der gelangweilte Papagei seine große Chance, endlich auf Reisen zu gehen. Er freundet sich mit dem Schiffbrüchigen an, der ihn von nun an „Dienstag“ nennt. Trotz Sprachbarrieren herrscht bald zwischen Mensch und Tier Friede, Freude, Kokosnuss – bis plötzlich Gefahr droht und die neuen Freunde ihr Inselparadies gemeinsam verteidigen müssen ...

Das berühmte Abenteuer aus Perspektive der Tiere

Nach den Kinoabenteuern der mutigen Katze Thunder in dem Film „Das magische Haus“ und der reiselustigen Schildkröte Sammy aus dem Zweiteiler „Sammys Abenteuer“ entführt uns 3D-Regisseur Ben Stassen diesmal in die aufregende und exotische Welt von Robinson Crusoe. Der im Jahr 1719 erschienene Roman von Daniel Defoe hat bereits viele Filmemacher inspiriert. Nun wird die Geschichte aus einer ganz neuen Perspektive erzählt: Aus der Sicht der Tiere berichtet Papagei Dienstag von seiner ungewöhnlichen Freundschaft zu dem berühmtesten Schiffbrüchigen der Welt und der großen Herausforderung, ihre paradiesische Insel zu retten.

Übrigens: Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar, Dieter Hallervorden und Cindy aus Marzahn leihen den Inselbewohnern für den Film ihre Stimmen.

Anja Tischer, Januar 2016