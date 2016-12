Sie nennen sich Rita und der kleine Schosch, kommen aus Köln und spielen Musik für Kinder: Raimund Groß am Schlagzeug, Miriam Frank mit Bass und Saxophon, Mirco Monshausen am Mikrofon und Rita Zimmermann, die namensgebende Gründerin der Gruppe, die komponiert und schreibt.

Bunter Genremix

Bekannt aus vielen Jahren Pfannkuchensitzung, geht es der kreative Band darum, sich mit viel Humor in die Herzen der Kinder zu spielen. Die Lieder erzählen Geschichten direkt aus dem Leben und auch mal von Daneben. Meistens sind sie lustig, manchmal auch nachdenklich, aber auf jeden Fall nicht ausschließlich für die Kleinen, sondern auch für Erwachsene geeignet.

Lebendigkeit und Tanzbarkeit haben Priorität bei dieser Reise quer durch alle Musikkulturen und so bewegt sich jeder Song in eine andere Richtung. Den Stil bezeichnet die Band als „FlamencoBalladenReaggaeKlassikBalkanZirkusPop“. Sollte doch einmal das ein oder andere Klischee auftauchen, dann natürlich nur mit einem großen Augenzwinkern.

Crowdfunding für die neue CD



Aktuell ist neben der Pfannkuchensitzung 2017 und einem Zirkuskonzert in Zusammenarbeit mit dem Zirkus- und Artistikzentrum, vor allem die neue CD in Vorbereitung. Der Titel steht schon fest: „SUPERRAKETENHANDYVAMPIR“. Die Band steht schon in den Startlöchern vor der Studiotür, doch damit die Tür auch aufgehen kann, braucht sie eure Unterstützung. Auf Startnext läuft gerade eine Crowdfounding-Kampagne mit vielen tollen Dankeschöns wie Konzertkarten, einem exklusiven Privatkonzert und natürlich der CD.

Vielleicht wird es ja das nächste Weihnachtsgeschenk, zum Einhören und Mitsingen. Mit Rita + der kleine Schosch holt ihr euch jedenfalls ein Stück kleine private Kulturförderung für die Ohren.

Robin Schröder, September 2016