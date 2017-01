Rezept für Kinder: Konfetti-Brötchen

Zutaten pro Farbe

250 g Mehl

100 ml Wasser

1 EL Olivenöl

1/3 Würfel frische Hefe

1 gestrichener TL Salz

1/2 TL Zucker

Zusätzlich für die roten Brötchen: 100 g Rote Bete Zusätzlich für die grünen Brötchen: 100 g TK gehackter, junger Spinat





Vorbereitungen

Rote Brötchen:

Schneide die Rote Bete in kleine Stücke. Koche sie in etwas Wasser gar.

Fülle das Kochwasser auf, so dass du insgesamt 100 ml Flüssigkeit erhältst. Mit dieser pürierst du anschließend die Rote Bete.

Grüne Brötchen:

Lass den Spinat auftauen. Püriere ihn mit 100 ml Wasser

Zubereitung

Gib Mehl, Zucker und Salz für eine Farbe in eine Schüssel. Darüber verteilst du gleichmäßig die Hefe. Rühr die Zutaten ein paar Mal um, damit sie sich gut vermischen. Helle Brötchen: Schütte das Olivenöl und das Wasser nach und nach dazu.

Rote Brötchen: Schütte das Olivenöl und die pürierte Rote Bete nach und nach dazu.

Grüne Brötchen: Schütte das Olivenöl und den pürierten Spinat nach und nach dazu. Knete den Teig, bis du eine schöne Kugel formen kannst, die nicht mehr klebt. Gib noch etwas Mehl hinzu, wenn sie zu klebrig sein sollte. Deck die Kugel mit einem Küchenhandtuch zu und lass den Teig 20 Minuten ruhen. Roll den Teig ca. 2 cm dick aus. Mit einem Glas stichst du viele Kreise aus. Leg diese auf ein Backblech und deck sie wieder mit einem Küchenhandtuch zu. Der Teig muss noch mal eine Viertelstunde ruhen. Schiebe das Backblech auf die mittlere Schiene in den Ofen. Backe die Brötchen bei 180° Umluft 15-20 Minuten lang. Schau am Ende öfter einmal nach, denn die Brötchen sehen am schönsten aus, wenn sie hell gebacken werden.

Tipp: Schichte die verschiedenen Teige übereinander, dann hast du ein Regenbogenbrot. Backe es genauso wie die Brötchen.