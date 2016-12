Reinlesen!

Ab dem 25. Mai steht Köln über zwei Wochen lang ganz im Zeichen des Buches. Denn dann finden zum 20. Mal die Kinder- und Jugendbuchwochen statt. Dieses Jahr kommen die Gastautoren gleich aus zwei Ländern, die jedoch einen gemeinsamen Sprachraum haben: den Niederlanden und dem flämischen Teil Belgiens.

Zehn Schriftsteller aus unseren Nachbarländern

Zehn Autoren präsentieren ihre neuesten Werke, die in den kommenden Monaten auf dem deutschen Buchmarkt erscheinen werden. Wer sich über die Schreiber informieren will, findet auf der Website der Buchwochen Biografien und spannende Interviews. Bücherwürmer dürfen sich dieses Mal also auf zweisprachige Lesungen freuen, wie immer gibt es auch Literaturverfilmungen, Theater und Sonderausstellungen.

Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche von dem Programm profitieren, sind die Veranstaltungen über die ganze Stadt verteilt. Schulen, Stadtteilbibliotheken, katholische öffentliche Büchereien, Kinos, ein Theater und ein Museum öffnen die Tore für den literarischen Austausch.

„Schau mich an“: Kinder- und Familienporträts MAKK

So präsentiert das Museum für Angewandte Kunst, kurz MAKK, vom 26. Mai bis zum 10. Juli in der Sonderausstellung „Schau mich an“ eine Auswahl von Kinder- und Familienporträts. Aufnahmen des berühmten Fotografen August Sander aus den 1910er- bis 1940er-Jahren treffen hier auf die zart gezeichneten Bilder der flämischen Illustratorin Ingrid Godon.

Das Comedia Theater lädt Kinder ab fünf Jahren am 29. und 30. Mai zum Stück „Und morgen gibt’s ein Fest“ ein. Die Antwerpener Theatergruppe „Anna’s Stehen“ führt in Originalsprache auf – natürlich nicht ohne eine deutsche Einführung. Und das Odeon Kino sowie das Domforum zeigen für Schulklassen sechs Filme, dich sich auf ganz unterschiedliche Weise mit den Gastländern Niederlande und Flandern befassen.

Anja Tischer, Mai 2016