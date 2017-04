RAPATATUTOPIA

1956. Ein Klassenzimmer irgendwo in Deutschland. Die Stimmung ist gedrückt und von der strengen Lehrerin geprägt. Doch plötzlich geschieht etwas eigentlich Unmögliches: Ein Schüler, eine Schülerin und die Lehrerin werden in einen wirbelnden Luftstrom gezogen und landen außerhalb von Raum und Zeit in einer Nebelwelt. Der einzige Ausweg besteht darin, die Beste aller Welten zu finden ...

Nur, wie sieht eine solche Welt aus? Auf der Suche nach der Antwort geraten die drei Helden immer wieder aneinander. Doch sie lernen auch, was es heißt, zusammenzuhalten, sich zu vertrauen und Grenzen zu überwinden. Dabei geben die Schauspieler alles: emotional und körperlich. Orestes Fiedler, Jana Jungbluth und Hille Marks verschmelzen mit ihren Charakteren – und schaffen es doch auch immer wieder, uns bei diesem eher ernsten Thema ein Lächeln zu entlocken.



Landung in der Nebelwelt. © Monika Nonnenmacher

Ein Stück mit gesellschaftlicher Relevanz

Eingebettet in diese spannungsgeladene und phantastische Abenteuerreise durch einen utopischen Raum, ermöglicht das Stück den jungen Zuscheuern, über unsere Gesellschaft und unser soziales Miteinander zu reflektieren. Es wird ein demokratisches Bewusstsein vermittelt, das viel Wert auf Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Toleranz legt. Mit der Message „ Alles ist möglich, wenn ihr es nur wollt.", ruft das Stück die Schüler dazu auf, selbstbestimmt ihre Zukunft zu gestalten und mit ihrem Verhalten die Welt nachhaltig zu verändern.

Ende gut, alles gut?

Als die spannende Reise durch eine utopische Welt endet, sind wir immer noch gefesselt von dem Theaterstück. Den ganzen Tag über fragen wir uns: Wie würde ich die Beste aller Welten beschreiben? Und existiert so eine Welt überhaupt? Das Theaterstück hat uns vermittelt, dass es so eine Welt geben kann. Dafür jedoch müssen wir etwas tun! Denn wir sind die Zukunft, wir haben es in der Hand. Wir sind der Schlüssel zu einer besseren Welt ...

Kristine Chau und Katrin Adler, April 2017