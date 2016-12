Radtouren für Familien

Wir haben euch die schönsten Radtouren aus der Region zusammengestellt, die mit vielfältigen Sehenswürdigkeiten aus Natur und Kultur locken. Rucksack schon gepackt? Na dann wird es Zeit, in die Pedale zu treten!

Siegtal-Radweg

© RadRegionRheinland

Über Deiche und Wälder, an breiten Flussauen entlang, bietet der Siegtal-Radweg eine abwechslungsreiche Radtour durch die Natur. Mit rund 67 Kilometern Länge führt er von Windeck-Au bis an die Siegmündung in den Rhein in Niederkassel-Mondorf. Mit breiten, asphaltierten Wegen ist die Strecke auch für Gelegenheitsradler und Familien gut geeignet. In Schladern, am östlichen Anfang oder Ende der Tour bietet sich mit dem 84 Meter breiten Siegwasserfall, dem größten Wasserfall in NRW, dazu ein besonderes Naturschauspiel.

Die Streckenkarte und weitere Infos gibt es auf der Webseite von Naturregion Sieg.

Panoramaradweg Niederbergbahn

© Stadt Heiligenhaus

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts fuhren noch Züge auf der Bahntrasse durch das Neanderland, heute ist sie Teil einer rund 40 Kilometer langen Radroute. Da die Steigungen für den problemlosen Personen- und Gütertransport damals nur gering sein durften, ist die Tour heute auch für jüngere Ausflügler problemlos zu bewältigen. Von Heiligenhaus über Velbert und Wülfrath bis nach Haan gibt es einige Bauwerke der vergangenen hundert Jahre zu bewundern, darunter auch Deutschlands einzigartige illuminierte Waggonbrücke. Kinder freuen sich besonders über einen Besuch beim nahegelegenen Freizeitpark Nordstadt, einem großen, kostenlos zugänglichen Spielplatz.

Die Streckenkarte und weitere Infos gibt es auf der Webseite des Panoramawegs.

Drei-Flüsse-Tour

© Archiv Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH

Aus der Großstadt ins beschauliche Umland mit Bauwerken aus Römer- und Ritterzeit: Die Drei-Flüsse-Tour verbindet Rhein, Ahr und Erft miteinander und lässt sich prima direkt in Köln oder Bonn starten. Rheinabwärts führt die weitgehend flache Strecke ins Ahrtal, das mit seinen historischen Stadtkernen und der Ahrquelle lockt. Wenige Kilometer weiter, jenseits der Erftquelle säumen römische Zeugnisse, mittelalterliche Burgen und imposante Schlösser des rheinischen Adels den Wegesrand. Wer eher an der jüngeren Geschichte interessiert ist, wird die gigantischen Tagebaugebiete kaum übersehen, an denen die Route ebenfalls vorbeiführt.

Die Streckenkarte und weitere Infos gibt es auf der Webseite der Drei-Flüsse-Tour.

Wasserquintett

© Volker Barthel

Das Bergische Land ist mit zwölf Talsperren und Seen das talsperrenreichste Gebiet Europas. Mit dem „Wasserquintett" lassen sich gleich fünf der Talsperren auf einer Radtour erleben. Die 80 Kilometer lange Strecke verbindet die Brucher-, Lingese- Neye-, Bever- und Wuppertalsperre und lässt sich problemlos in Etappen unterteilen. Die Steigungen stellen auch weniger geübte Radler kaum vor große Probleme und belohnen den Aufstieg mit einem tollen Panorama. Von den Hügeln lassen sich weite Teile des Bergischen Lands überblicken. Unterwegs lohnt sich ein Halt in Hückeswagen mit seiner historischen Altstadt samt Schloss und in der Klosteranlage in Marienheide.

Die Streckenkarte und weitere Infos gibt es auf der Webseite von Das Bergische.

Niederrheinroute

© Pixabay

Entlang der Rheindeiche führt die Niederrheinroute auf flachen, asphaltierten Wegen, die ein angenehmes Radfahren garantieren. Vorbei an zahlreichen Windmühlen, Schlössern und Herrensitzen führte eine enorme Anzahl an Radrouten, die sich mit rund 2000 Kilometern Gesamtlänge zu Deutschlands längstem Radwegenetz verbinden. Da ein solch gewaltiges Wegenetz kaum an einem Tag zu bewältigen ist, gibt es eine Vielzahl von empfohlenen Routen entlang der gut ausgeschilderten Strecke. Ein besonderer Höhepunkt ist der Niederrheinische Radwandertag am ersten Sonntag im Juli, der jährlich bis zu 30.000 Besucher anlockt.

Die Streckenkarte und weitere Infos gibt es auf der Webseite der Niederrheinroute.

Robin Schröder, April 2016