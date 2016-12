PSYCHISCH ERKRANKTE ELTERN

Depression, Angststörung, Schizophrenie, Psychosen – wenn Mütter oder Väter an einer psychischen Krankheit leiden, ist das eine Krisensituation für die ganze Familie. Gerade die Kinder brauchen in dieser Zeit eine intensive Betreuung und Begleitung. Andreas Fiedler und Salome Ghibradze arbeiten für die Koordinationsstelle „Kinder psychisch kranker Eltern“, die dieser Tatsache Rechnung trägt.

Hilfe für Eltern

Sie unterstützen betroffene Eltern bei der Aktivierung familiärer Stärken und sie informieren über Hilfen, die zu den Bedürfnissen der einzelnen Familien passen. Eltern, die das Beratungsangebot wahrnehmen, kommen mit ganz unterschiedlichem Unterstützungsbedarf. Für einige geht es um praktische Fragen, wie die Betreuung ihres Kindes während des Klinikaufenthaltes. Andere sind auf der Suche nach Gesprächspartnern, die in einer ähnlichen Situation sind. Manche wünschen sich erreichbare Freizeit- und Gesprächsangebote für ihre Kinder.

Offene Elterngruppe in Planung

Um erkrankte Eltern auch in Zeiten der Krise unterstützen zu können, machen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Koordinationsstelle Haus- und Klinikbesuche oder die betroffenen Familien kommen in das Beratungsbüro in die Olpener Straße 110. Betroffene, die sich in Behandlung der LVR-Klinik in Merheim oder der Tagesklink in Mülheim befinden, können auch einen Kontakt zur Koordinationsstelle durch die dort angebotenen Elterngruppen herstellen. Im ambulanten Bereich gibt es darüber hinaus Informationsangebote für die verschiedenen Akteure des Jugendhilfe- und Psychiatriesystems, wie zum Beispiel niedergelassene Psychiater oder Kindertagesstätten.

Für die zweite Jahreshälfte ist der Aufbau einer offenen Elterngruppe in Kooperation mit drei weiteren Trägern geplant. Diese soll Betroffenen einen unverbindlichen Rahmen für Fragen und Informationen bieten, sowie den Austausch zu anderen Eltern mit einer psychischen Erkrankung ermöglichen.

Quelle: Der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft, August 2015