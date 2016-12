Doch nicht nur der Plastikmüll wird in der aktuellen Ausgabe unter die Lupe genommen. Von ihrem Forschungsaufenthalt in der Antarktis berichtet die Geophysikerin Sissy Kütter. Auf der Neumayer-Station lebt sie zusammen mit acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für anderthalb Jahre im ewigen Eis. Sie erzählt von Geräten, die Erdbeben und das Magnetfeld der Erde messen, von Klettertouren bei minus 30 Grad und wie das Leben auf der Station aussieht, wo Pinguine die einzigen Nachbarn sind.

Warum ist Plastikmüll so schädlich? Was kann jeder Einzelne gegen die zunehmende Vermüllung der Meere tun? Im „forscher"-Magazin kommen Kinder und Jugendliche zu diesen Fragen zu Wort. Auf einem sechsmonatigen Segeltörn haben Jungen und Mädchen im sogenannten „Klassenzimmer unter Segeln" Schiffstagebuch geführt. Darin berichten sie über ihre Erlebnisse an Bord und davon, dass ihnen sogar mitten im Atlantik Müll begegnet ist.

Hier gibt es das Heft:



