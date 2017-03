Peru im Notstand

Die Serie der extremen Klima-Phänomene, die in Lateinamerika in den zurückliegenden beiden Jahren extreme Schäden und Verwüstungen verursacht haben, reißt nicht ab. Nach wochenlangen und pausenlosen, schweren Regenfällen wurde in der Küstenregion im Norden Perus bis hin zur Hauptstadt Lima der Notstand ausgerufen.

Zahlreiche Kinder betroffen



Am stärksten hat es die ländlichen Gebiete getroffen, in denen die Menschen traditionell mit Lehmziegeln bauen. Zahlreiche Kinder und Erwachsene kamen bei Erdrutschen und Schlammlawinen ums Leben, viele Dörfer wurden verschüttet. Weniger Regen ist auch für die kommenden Tage nicht in Sicht.

Das Team der Kindernothilfe, das von der Kleinstadt Moro in der Nähe von Chimbote an der nördlichen Küste von Peru aus arbeitet, hat zurzeit Kontakt zu 24 Dörfern in dieser Region. Einige Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten, die Strom- und Telefonverbindungen sind ausgefallen. Die Mitarbeitenden stehen im Kontakt mit den örtlichen Zivilschutz-Einrichtungen und versuchen derzeit, ein umfassendes Lagebild zu erstellen.

Die Kindernothilfe hat heute 75.000 Euro Soforthilfe für die Beschaffung von Hilfsgütern und die Versorgung von Familien bereitgestellt. Weitere Spenden werden dringend benötigt!

Falls ihr Spenden möchtet, hier die Daten:

Spendenkonto Kindernothilfe e. V.

Stichwort „Soforthilfe für Peru", Zweck: 57656

IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40

Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank)

Kindernothilfe, März 2017