„Süd-Kicker" inklusive Fussballmannschaft

Die Süd-Kicker ist eine integrative Kindersportgruppe (6-12 Jahre) in der gesunde und Kinder mit Einschränkung zusammen kicken. Der Spaß an der Bewegung und der Teamgeist stehen dabei im Vordergrund. Spielerisch werden grundlegende Fußballregeln und Grundtechniken vermittelt.

Wann: montags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr,

Wo: Cäsarstraße 21, 50968 Köln/Bayenthal

Anmeldung bei Evelyn Preis 0157-76652652 oder unter info@paria-stiftung.de

Trennungskindergruppe in Nippes

Ein präventives und fachlich angeleitetes Gruppenangebot für Kinder getrennt lebender Eltern. Durch verschiedenste Spiel-, Bewegungs- und Kreativangebote möchten wir die positive Selbstwahrnehmung der Kinder stärken und ihnen Raum und Zeit für unbeschwerte Stunden ermöglichen.

Wann: Montags von 16 – 12 Uhr, Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben

Anmeldung bei Evelyn Preis 0157-76652652 oder unter info@paria-stiftung.de, www.paria-stiftung.de

Müttertreff in Nippes

Das Mütter-Coaching ist ein ressourcenaktivierendes Gruppen- und Gesprächsangebot für Mütter, die häusliche Gewalt erlitten haben. In einem fachlich begleiteten Coaching möchten wir Mütter stärken, so dass sie wieder mehr Kraft haben, ihren Alltag zu organisieren!

Neben Gesprächen über die Auswirkungen der Gewalt auf die Teilnehmerinnen, werden auch Themen rund um die Kinder, die ja meist auch viel miterleben mussten, bearbeitet.

Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben

Anmeldung bei Evelyn Preis 0157-76652652 oder unter info@paria-stiftung.de, www.paria-stiftung.de

Trennungskinder Atelier Artig

Mit Hilfe kunsttherapeutischer Methoden möchten wir Kindern getrennter Eltern zu mehr emotionaler Stabilität verhelfen. Zudem erfahren die Kinder in einer Gruppe „Gleichgesinnter“, dass sie mit ihrem „Problem“ nicht allein stehen und nicht verantwortlich für die Familiensituation sind. Begleitend bieten wir Elterngespräche an, in denen wir Ihnen unsere Beobachtungen mitteilen können. Die Elterngespräche finden variabel nach Absprache statt.

Wann: Mittwochs von 16 – 17 und 17.15 – 18.15)

Wo: Beethovenstr. 27, 50674 Köln

Anmeldung bei Evelyn Preis 0157-76652652 oder unter info@paria-stiftung.de

Trauergruppe für Erwachsene, die mit Kindern leben und gleichzeitig stattfindendes Gruppenangebot für die Kinder

Wenn der Tod in die Familie einbricht, ist nichts mehr wie es vorher war. In der Trauergruppe bekommen Angehörige die Möglichkeit, sich mit ihrer Trauer auseinander zu setzen, um neue Wege der Bewältigung zu entwickeln Die Kinder werden parallel von ausgebildeten Kindertrauerbegleiter/innen betreut.

Wann: ein Samstag im Monat, Start: 22.11.2014,

Wo: Malteser Krankenhaus St. Hildegardis im Haus Rita, Bachemer Str. 29-33, 50931 Köln

Anmeldung bei Evelyn Preis 0157-76652652 oder unter info@paria-stiftung.de