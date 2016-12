Papierblumen basteln

1. Male mit weißer Farbe Blütenformen auf Zeitungspapier. Du kannst die Blüten stark vereinfachen, die Details werden später ausgearbeitet. Lege die Blüten zum Trocknen beiseite.





2. Für die Blumenstiele brauchst Du eine Zeitungsdoppelseite und einen Stift. Falte die Doppelseite auseinander. Beginne an einer Ecke den Stift in das Papier einzurollen. Ziehe den Stift wieder heraus und rolle die Seite weiter auf, bis Du einen langen Stiel hast. Klebe den letzten Zipfel mit Klebeband am Stiel fest.

3. Wenn Du möchtest, kannst du auch Blätter aus Zeitungspapier ausschneiden und mit Klebeband am Stiel festkleben.





4. Sobald die weißen Blüten trocken sind, schneidest Du sie aus. Jetzt kannst Du deine Blüten gestalten. Malen, kleben, Fantasieblumen aller Art sind erlaubt!





5. Klebe zum Schluss die Stiele mit Klebeband an die Blütenrückseiten.

Bastelanleitung & Fotos: Pascale Adrienne Lamm

Noch mehr Tipps von Pascale Lamm findet ihr in dem Bastelbuch "MILOU". Dort zeigt die Autorin, wie mit wenig Material kreative Werke entstehen. Ein selbst gebasteltes Haus zum Beispiel oder eine lustige Brille. Übrigens: Wer einmal mit Pascale Lamm zusammen kreativ werden möchte, kann bei den "Buchkindern Köln" mitmachen. In Schulen, Kitas oder in Lamms Werkstatt drucken, basteln und binden Kinder ihre eigenen Bücher.

Anja Tischer, Dezember 2014