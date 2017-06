OSTWIND – TEIL DREI

Noch immer hat Mika nicht gefunden, wonach sie im Leben sucht.

Kurzentschlossen kehrt sie Gut Kaltenbach den Rücken, um sich mit ihrem Hengst Ostwind in den südlichsten Zipfel von Spanien durchzuschlagen, nach Andalusien. Dort will sie den sagenumwobenen Ort Ora finden, den sie in ihren Träumen sieht und wo Ostwind seine Wurzeln hat: einen Ort, an dem Pferde wirklich frei sein können, wild und glücklich.

Bedrohte Wildpferde in Andalusien

Dort lernt Mika die selbstbewusste Sam und ihre Tante Tara kennen, die nichts davon hält, Pferde einzuzäunen, sondern lieber mit ihnen zusammen in Freiheit lebt.

© 2017 Constantin Film Verleih GmbH

Als ein Konzern droht, die unberührte Natur mit der wichtigsten Wasserquelle für den Lebensraum der Wildpferde plattzuwalzen, hat Mika die zündende Idee in der Not.

Ein uraltes und fast vergessenes Pferderennen soll die legendäre Quelle von Ora retten. Die Zeit drängt, doch die größte Herausforderung steht Mika und Ostwind erst noch bevor ...

Die Geschichte um das unangepasste Mädchen Mika auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt strebt ihrem Höhepunkt zu. In großen Bildern erzählt Regisseurin Katja von Garnier im dritten Teil der Ostwind-Reihe ein neues Abenteuer von Mika und dem schwarzen Hengst.