Osterspaß auf dem Krewelshof Lohmar

In den Ferien heißt es wieder: Wir wollen zum Krewelshof! Denn hier findet täglich um 14 Uhr die kostenlose Kreativ-Werkstatt für Kinder statt. Dort können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es werden Osterkörbchen oder Eierbecher gebastelt, mit Salzteig gearbeitet und Einkaufstaschen bedruckt. Selbstverständlich gehört täglich auch das Eierfärben dazu (2,90 EUR für Betreuung und zwei ausgeblasene Eier). So kommt in den Ferien keine Langeweile auf!

Mehr Zeit für Spiel, Spaß und Action



Die Spielscheune öffnet in den Ferien montags bis samstags um 10 Uhr. Gespielt werden kann bis 18:30 Uhr. An Sonntagen ist die Spielscheune bereits um 9 Uhr für das Familienfrühstück bis 12 Uhr offen.

Wer sonntags keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück mit der Familie findet, der kann während den Ferien erstmals auch auf Samstag ausweichen. Das Familienfrühstück mit Kinderprogramm findet nämlich zusätzlich auch am 8., 15. und 22. April statt. Für die kleinen Frühstücksgäste spielt um 11 Uhr das Kasperle-Theater das Stück „Abenteuer mit dem Osterhasen".

Die große Osternestsuche



Auch auf dem Krewelshof hat der Osterhase seine Spuren hinterlassen und viele bunte Eier versteckt. So können Kinder an Ostersonntag und Ostermontag während des Familienfrühstücks um 10 Uhr auf große Osternestsuche im Spielpark gehen. Für jedes Kind ist dort ein eigenes Nestchen versteckt.

Ostern ist Spargelzeit!

Am 15. April findet von 11 bis 17 Uhr das Krewelshofer Spargelfest statt. Die NRW Spargelkönigin kommt zu Besuch, Bernd Gast sorgt für Gitarren-Live-Musik und die Gäste messen sich im Spargelwettschälen. Es gibt frischen Krewelshofer Spargel für die Ostertage und viele Spargelgerichte aus der Hofküche.

