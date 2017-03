Ostern im Schokoladenmuseum Köln

Ostern ohne Schokolade ist kaum vorstellbar. Ein Glück, dass das Schokoladenmuseum in den Osterferien mit einer Vielzahl an Angeboten rund um die zartschmelzende Leckerei bezaubert. Hier steht alles auf dem Programm...Außer natürlich Langeweile!

Hasentage im Museum

Samstag, 8. April bis Sonntag, 23. April 2017

Der Osterhase erwartet Kinder und Familien im Schokoladenmuseum mit einem bunten Programm. Über den Tag verteilt gibt es die Möglichkeit, bei verschiedenen Schokoladenkursen, Mitmachtaktionen und weiteren Angeboten teilzunehmen. Zwischendurch darf natürlich auch genascht werden!

Finde den Goldhasen!

Samstag, 8. April bis Sonntag, 23. April 2017

Während seiner österlichen Arbeit hat sich der Goldhase mit seinen Geschwistern überall im Museum versteckt. Halte die Augen offen bei einem Rundgang durch das Schokoladenmuseum und finde die Hasenfamilie. Wer alle Hasen findet gewinnt einen tollen Preis. Spaß vorprogrammiert!

In der Confiserie

Samstag, 15. April / Sonntag, 16. April / Montag 17. April/ Freitag 21. April 2017 jeweils von 13 bis 17 Uhr

Die zahlreichen Maîtres Chocolatiers präsentieren ihre Arbeit in der Confiserie des Schokoladenmuseums. Seht dabei zu, wie riesige Schokoladentafeln hergestellt und mit vielen leckeren Zutaten verfeinert werden. Vollmilch, Zartbitter oder doch lieber weiße Schokolade? Probiert doch einfach alles mal aus!



© Schokoladenmuseum Köln, Ein Maître Chocolatier bei der Herstellung einer individuell gestalteter Schokoladentafel

Wie kommt der Lindt Goldhase zu seinem goldenen Fell?

Montag, 10. April bis Sonntag 16. April 2017

Mit viel Liebe zum Detail stellen die Maîtres Chocolatiers in den Ferienwoche den besonderen Osterhasen aus feinster Lindt Schokolade her. Schaut dabei zu, wie jeder von ihnen in sein glänzend goldenes Fell gewickelt wird und das goldene Glöckchen umgehängt bekommt. Als besonderes Highlight werden die roten Bändchen individuell mit persönlichen Grüßen oder Namen beschriftet. Ein tolles Geschenk, das in keinem Osternest fehlen sollte!

Das große Osterquiz



Samstag, 8. April bis Sonntag, 23.April

Täglich findet ein spannendes Osterquiz durch das Schokoladenmuseum statt. Alle Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren können mitmachen und versuchen, die Fragen zu lösen. Unter allen Teilnehmern, die die richtige Lösung herausgefunden haben, werden drei große Schokoladenpakete verlost. Mitmachen lohnt sich!

Bunte Köstlichkeiten aus Schokolade - was kommt in Dein Osternest?

Dienstag, 11. April / Donnerstag 13. April / Dienstag 18. April / Donnerstag 20. April jeweils um 11.30 Uhr

Zusammen mit einem Maître Chocolatier des Schokoladenmuseums könnt ihr süße Köstlichkeiten aus Schokolade anfertigen, wie zum Beispiel einen eigenen bunten Schokoladenlutscher, lustige Schokoladenfiguren, köstliche Schokoladenriegel oder Tafeln aus leckerer Lindt Schokolade. Vielfältig verziert wird damit das Osternest verschönert. Ein leckeres Erlebnis für Groß und Klein!



© Schokoladenmuseum Köln, Kinder fertigen zusammen mit einem Maître Chocolatier bunte Schoko-Lollis an

Für Kinder ab 8 Jahren

Dauer: ca. 90 Minuten / Teilnehmerzahl: max. 14 Personen

Preis: 29,00 Euro pro Person inkl. Eintritt

Katrin Adler, März 2017