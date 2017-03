Ostern geht´s nach England

Keine Chance für Langweile in den Osterferien! Denn der Deutsch-Englische Freundschaftsclub e.V. begleitet auch dieses Jahr wieder Schüler ab 12 Jahre auf eine Reise nach Torquay, um in dem bekannten „Oxford College of English" ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Mit viel Erfahrung und Abwechslung sorgen die englischen Lehrer in kleinen Klassen dafür, dass das Lernen Spaß macht.

Lerne Land, Kultur und Küche kennen



Doch es wird nicht nur am Schreibtisch gesessen! Während die Vormittage von 9 Uhr bis 12.30 Uhr zwar für das Lernen reserviert sind, bleibt noch genügend freie Zeit für Spiel, Spaß, Sport und Ausflüge. Das vielseitige Freizeitangebot lässt Land und Leute besser kennenlernen und garantiert unvergessliche Momente in einer atemberaubenden Küstenlandschaft. Alle Freizeitaktivitäten werden von erfahrenen und engagierten Betreuern organisiert und durchgeführt.

Untergebracht werden die Schüler in sorgfältig ausgewählten Gastfamilien, die für Wohlbefinden sorgen und ein Haus auf Zeit bieten. Um ein Land auch von allen Seiten kennen lernen zu können, darf die typische Küche natürlich nicht fehlen. Deshalb werden die Sprachschüler von der Gastfamilie verpflegt. Frühstück, ein englisches Lunchpaket und Abendessen sind im Reisepreis enthalten.

Der günstige Vereinspreis beinhaltet die Unterkunft in einer Gastfamilie bei Vollpension, 30 Zeitstunden Englischunterricht sowie ein umfangreiches Ausflugs-/Freizeitprogramm. Ab 15 Jahren kann eine Anmeldung mit einem Freund in zwei verschiedenen Familien in der Nähe voneinander gewählt werden.

Ihr seid nun neugierig geworden und wollt teilnehmen? Der Deutsch-Englische Freundschaftsclub e.V. hat für die Osterferien 2017 noch ein paar Plätze zu vergeben. Also nichts wie los; eine Reise wartet auf euch!

Katrin Adler, März 2017