Osterfeuer im Friedenswald

In jedem zweiten Jahr entfacht die Kölner Forstverwaltung gemeinsam mit der Kölner Jägerschaft e.V. ein Osterfeuer. Auf der Wiese im Friedenswald vor dem Eingang des Forstbotanischen Gartens gibt es am Ostermontag, 17. April 2017, ab 15 Uhr ein interessantes Programm für die Kleinen.

Außerdem informiert die Jägerschaft mit ihrer rollenden Waldschule über Wildtiere auf Feldern und in den Wäldern Kölns. Die Knobelbröder kümmern sich in bewährter Weise um das leibliche Wohl. Gegen 17 Uhr wird dann, begleitet von den Jagdhornbläsern der Kölner Jägerschaft, das Feuer entzündet.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an dem alten Brauch teilzunehmen. Der Eintritt ist frei.

Stadt Köln, April 2017