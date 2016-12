Oktober-News

Kinderoper online

Ab sofort können Karten für die Kinderopern-Produktionen „Vom Fischer und seiner Frau” (Wiederaufnahme: 3. Oktober 2015, 15 Uhr, Altes Pfandhaus) sowie „Die Nachtigall” (Wiederaufnahme: 8. November 2015, 11.30 Uhr, Altes Pfandhaus) auch im Online-Ticketshop erworben werden. Die neue Homepage www.oper.koeln bietet erstmals die Möglichkeit des Online-Vorverkaufs für die Kinderoper.

Internet-Führerschein

Was wissen Grundschüler über richtiges Recherchieren, Datensicherheit oder Gefahren im Internet? Antworten auf diese Fragen erhalten Eltern dank der neuen Quizversion des Surfscheins vom Internet-ABC. Den „Führerschein fürs Interne” können Grundschüler in einer spielerischen Frage-Antwort-Version machen. Eltern erkennen auf diese Weise, was der Nachwuchs bereits beherrscht oder an welchen Stellen es beim Internet-Wissen noch hakt.

Digitale Auszeiten

Die App Offtime erlaubt es Nutzern, sich digitale Auszeiten zu nehmen. So kann jeder selbst entscheiden und festlegen, welche Nachrichten, Anrufe etc. wann durchgestellt werden. Schulkinder können durch die bewusste Kommunikationsfilterung z.B. ungestört lernen. Durch das Abschalten störender und ablenken-der Funktionen (wie Whatsapp, Spieleapps, SMS, Telefonat etc.), bleiben die Kinder beim Lernen, in der Schule oder während der Nachhilfe konzentriert und werden nicht durchs Smartphone unterbrochen.

Autofahrten verkürzen

Mit der App Kixi können Kinder auf langen Autofahrten nicht nur Kinderfilme und Serien anschauen, sondern ab sofort auch ihre Lieblingshelden in Hörspielen wiedertreffen. Neben einer großen Auswahl an Hörspielen sind zahlreiche Hörbücher und Kinderlieder hinzugekommen. Neben aktuellen Hörspielhelden wie „Die wilden Kerle“, „Mia and Me“ oder „Feuerwehrmann Sam“ warten auch Klassiker wie „Jan Tenner“ oder „Xanti“ auf die Kleinen. Ein idealer Begleiter für unterwegs!

Sportfeste organisieren

FileMaker Schulsportfeste ist ein Komplettpaket zur Organisation von sport- und bewegungsorientierten Schulfesten wie den Bundesjugendspielen. Die individuell anpassbare App steht als kostenfreie Runtime-Version und als erweiterte Pro-Version zur Verfügung. Letztere Version wartet mit zahlreichen Extra-Gimmicks auf, beispielsweise lassen sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler als direkter Vergleich in Form von Charts (nach Geschlecht, Alter oder Leistung sortiert) auswerten. Für alle, die diese Zusatzfunktion für das nächste Schulsport-Veranstaltungsjahr unverbindlich testen wollen, bietet sich eine 30-tägige Demo-Version an.

Nachrichten

ARTE erweitert sein Angebot und bietet jungen Zuschauern zwischen zehn und 14 Jahren nun von Montag bis Freitag um 7.35 Uhr sowie sonntags um 9.10 Uhr die sechsminütige Nachrichtensendung „ARTE Journal Junior”. Online sind die Nachrichten bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 18.30 Uhr unter info.arte.tv abrufbar.

Freies WLAN

dm-Kunden können ab sofort bundesweit in allen Märkten über WLAN im Internet surfen. Smartphone- oder Tabletnutzer, die sich mit dem Netzwerk „dm Kunden WLAN“ verbinden und die Nutzungsbedingungen akzeptieren, haben die Möglichkeit, den kostenlosen Service bis zu 60 Minuten pro Tag zu nutzen. dm versichert, dass mit der verwendeten Technik keine personenbezogenen Daten erfasst oder gespeichert werden.

Golrokh Esmaili, September 2015