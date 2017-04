Nordeifel erleben

Die Nordeifel bietet nicht nur unvergessliche Naturerlebnisse, sondern ist auch eine der interessantesten Kulturlandschaften Deutschlands. Zahlreiche archäologischen und historischen Zeugnisse spiegeln die Geschichte der Region wider. Es gibt kaum eine Region, die reicher an römischen Relikten, mittelalterlichen Burgen und Klöstern sowie Industriedenkmälern ist.

Ostern in der Nordeifel



Das ganze Jahr über finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in der Nordeifel statt. Pünktlich vor den Osterferien stellt Nordeifel Tourismus nun als Anregung für einen Tagesausflug einige Sehenswürdigkeiten der Natur- und Kulturlandschaft vor.

Die bunte und abwechslungsreiche Angebotspalette von über 20 besonderen Ausflugszielen reicht vom Naturerlebnis in der Greifvogelstation-Wildfreigehege Hellenthal, über Begegnungen mit Geschichte und Kultur in den Römerthermen Zülpich bis hin zu kleinen Schätzchen wie der Bruder-Klaus-Kapelle.

Alle Ausflugsziele sind in der 56-seitigen Broschüre "Nordeifel Höhepunkte - Natur- und Kulturerlebnisse" enthalten.

Ein Tag voller Heimat



Ein besonderer Anlass, um die Ausflugsziele unmittelbar vor der Haustür kennenzulernen, ist der Aktionstag „Zu Gast in der eigenen Heimat" am 9. April 2017. Dann laden 24 Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele dazu ein, die Schätze der Nordeifel zu erkunden. Angeboten werden Besuche in Ausstellungen, Bunkern und Kulturdenkmälern sowie geführte Wanderungen und vieles mehr.