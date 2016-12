Neuregelung ElterngeldPlus

Eltern, die im ersten Lebensjahr ihres Kindes wieder Teilzeit arbeiten, hatten bisher finanzielle Nachteile. Unterm Strich haben sie nämlich weniger Elterngeld erhalten als Eltern, die den ganzen Tag zuhause bleiben. Das Elterngeld wurde bisher nur für ein Jahr bezahlt und wer in dieser Zeit wieder arbeitete, bekam in der Gesamtsumme auch weniger Förderung. Das machte die frühzeitige Rückkehr in den Job unattraktiv.

Halb so viel, dafür doppelt so lange

Deshalb gibt es für Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 zur Welt kommen, das „ElterngeldPlus“. Wer nach der Geburt wieder Teilzeit in den Job zurückkehrt, bekommt monatlich halb so viel, dafür aber doppelt so lange. Das bedeutet bis zu zwei Jahre Elterngeld. Und wenn beide Partner gleichzeitig ihre Arbeitszeit auf 25 bis 30 Stunden reduzieren, bekommen sie noch vier weitere Monate Elterngeld – als „Partnerschaftsbonus“. Eltern, die ganztags zuhause bleiben, beziehen wie bisher ein Jahr „Basis-Elterngeld“.

Rechenbeispiel

Basis-Elterngeld ohne Erwerbstätigkeit

Einkommen

vor Geburt Davon bis zu 65% (max. 1.800 Euro) Zeitraum Elterngeld gesamt 1.400 Euro 910 Euro 12 Monate + 2 Partnerschafts-monate 12.740 Euro

Alte Regelung bei Teilzeittätigkeit

Einkommen vor Geburt Teilzeit-einkommen nach Geburt Einkommenswegfall aufgrund Teilzeit 65% des Einkommens-wegfalls Zeitraum Elterngeld gesamt 1.400 Euro 400 Euro 1000 Euro 650 Euro 12 Monate + 2 Partnerschafts-monate 9.100 Euro

Neu: Elterngeld Plus

Einkommen vor Geburt Max. 50% des Basis-Elterngelds Zeitraum Elterngeld gesamt 1.400 Euro 50% von 910 Euro = 455 Euro 24 Monate + 4 Partnerschaftsmonate

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Die Rechnung geht nicht für alle auf

Lohnt sich die Neuregelung also für alle, die gerne frühzeitig in ihren Job zurück möchten? Das kann man pauschal nicht beantworten, meint Rechtsanwältin Bettina Trojan, Mitglied und Expertin im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie. Die Juristin mit Schwerpunkt Arbeitsrecht berät zu den Themen Elterngeld und weiß: „Man bekommt höchstens monatlich die Hälfte des Basis-Elterngelds, manchmal aber auch nicht.“ Die Rechnung gehe nicht bei allen so schön auf, wie im Beispiel des Bundesministeriums. Es komme auf die Gehaltsklasse an und müsse für jeden Einzelfall berechnet werden. Vor allem bei Selbstständigen wird es kompliziert, da sie nicht genau vorhersagen können, wie viel Gehalt im nächsten Monat fließt. Außerdem gibt es in den Monaten des Mutterschaftsgeldbezuges – wie bisher - kein Elterngeld. Denn Mutterschaftsgeld und Elterngeld verfolgen beide dasselbe Ziel: den wegfallenden Lohn ersetzen.

Kombinationsmöglichkeiten



Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Es muss noch mehr passieren

Teilzeitarbeit nach der Geburt soll durch das ElterngeldPlus für beide Partner attraktiver werden. Befreit Deutschland sich jetzt von traditionellen Rollenverteilungen? Der Partnerschaftsbonus von zwei Monaten beim „alten“ Elterngeld hatte schließlich schon bewirkt, dass mehr Männer Elternzeit nehmen. Trojan ist überzeugt, dass das ElterngeldPlus noch mehr in diese Richtung bewegen wird. „Denn was gesetzlich verankert ist, lässt sich leichter vor dem Arbeitgeber vertreten.“ Für ein richtiges Umdenken in der Gesellschaft müsste aber Teilzeit-arbeit in Unternehmen, vor allem in Führungspositionen, mehr geschätzt werden, so Trojan. Auch wenn die Gerechtigkeitslücke nun geschlossen ist – für Eltern, die beide früh nach der Geburt wieder arbeiten, tut sich auf jeden Fall eine weitere Baustelle auf: Wohin mit dem Kind? Denn der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht erst ab dem ersten Lebensjahr.

Anja Tischer, Januar 2015