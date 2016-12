Neues vom Kölner Spielecircus

Nach über 30 Jahren am Standort in Köln-Ehrenfeld bezieht der Kölner Spielecircus am 1. September 2015 seine neuen Räumlichkeiten im Gewerbe- und Landschaftspark „TRIOTOP“ in Köln-Vogelsang. Das bedeutet: mehr Platz für frische Ideen und Angebote. So startet ein neues Repertoire an Kursen, Workshops und Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche. Daneben gibt es Fortbildungen für Pädagogen aus Kitas, Schulen und dem Offenen Ganztag. Reinschnuppern können Interessierte zum Beispiel am 13. September 2015, dem Tag der offenen Tür. Dann lädt der Verein zum großen Familien- und Straßenfest ein mit Spielstationen, Mitmachshows, zwei Bühnen, Musik, Kinderschminken und Schnupperstunden in den neuen Hallen.

Gründer Josef Hense im KÄNGURU-Interview

Sozialpädagoge Josef Hense legte mit seinen Kollegen vom Spielecircus in den 1980er Jahren den Grundstein für die zirkuspädagogische Bewegung in Köln. In einem Interview spricht er mit KÄNGURU darüber, wie sich Kinder verändert haben und wie er sie nach wie vor begeistert.

Anja Tischer, August 2015