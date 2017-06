Neues Siebenschläfer-Projekt

Das „Siebenschläfer Projekt“ des NABU Leverkusen soll Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene auf die Bedeutsamkeit der Artenvielfalt aufmerksam machen. Durch die Möglichkeit, die Tiere per Webcam in ihrem Nistplatz zu beobachten, können die Zuschauer die sonst unsichtbaren Tiere kennenlernen und mehr über sie erfahren.

Siebenschläfer sind scheu und zeigen sich selten. Die Webcam erlaubt einen einmaligen Einblick in ihre Welt. /Foto zur Illustration © pixabay

Am 6. Juni 2017 erwachten die Leverkusener Siebenschläfer aus dem Winterschlaf und die Liveübertragung konnte starten. Per Webcam kann jeder weltweit das geheime Leben der Tiere in ihrem „Wohnzimmer“ beobachten. Es tut sich ständig etwas bei den Bewohnern der Kästen und es gibt immer etwas neues zu beobachten.

Im August bekommen die Siebenschläfer Nachwuchs



Das muntere Treiben der Siebenschläfer verfolgten 2016 über 48.000 Menschen aus 50 Ländern. Für viele ist es das erste Mal, dass sie mit diesem wichtigen Mitglied der Natur Bekanntschaft schließen können. Und bei den sympathischen, nachtaktiven Tieren ist fast immer etwas los: balgen, putzen, neue Schlafposition suchen, sich strecken, die Wand ablecken und mehr. Besonders im August, wenn die Jungen da sind, kann man viele interessante Beobachtungen machen.

Die Live-Webcam ist von sieben Uhr bis 23 Uhr online. Auf der Seite des NABU gibt es außerdem die Möglichkeit, sich die Highlights der Übtertragung als Video anzuschauen und die aktuellen Geschehnisse nachzulesen. Wer außerhalb des Livetreams gern auf dem Laufenden bleiben möchte, kann beim Tagebuch der Siebenschläfer vorbei schauen oder Follower auf der Facebookseite „Familie Siebenschläfer – geheimnisvolle Nachtschwärmer“ werden.

Annika Rieger, Praktikantin, Juni 2017