Neue CD von RITA + der kleine SCHOSCH

Mit dem „SuperRaketenHandyVampir", der neuen CD der Band „RITA und der kleine SCHOSCH" geht es auf rasante musikalische Abenteuerfahrt. Jeder Song bewegt sich in eine andere Richtung:„FlamencoBalladenReaggaeKlassikBalkanZirkusPop": Eine muntere und kreative CD, die die Kinder lieben! Sehr lustig der Song vom Hasen der auf gar keinen Fall Osterhase sein möchte. Oder der Läuse Vampir, der in Krüsellocken sein Unwesen treibt. Flamingos treffen sich zur Flamingo-Flamenco-Talentshow und der Enterich wird unverhofft zum liebevollen Ersatzvater. Tolle Texte und beschwingte, abwechslungsreiche Melodien laden zum Mitsingen und Mittanzen ein. Schnell entwickeln sich die Songs in kurzer Zeit zum Ohrwurm. Die Lieder erzählen Geschichten direkt aus dem Leben und auch mal von Daneben: lustig, manchmal auch nachdenklich, auf jeden Fall auch was für Erwachsene. Bestens geeignet zum Mitsingen und Nachspielen zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule.

Rita + der kleine SCHOSCH sind vier begeisterte, gut gelaunte, übermütige Profi-MusikerInnen aus Köln. Raimund Groß spielt und trommelt sich virtuos durch laut und leise Töne. Miriam Frank ergrooved sich mit Bass und Saxophon Bewunderung. Mirco Monshausen singt sich bezaubernd schön und auch mal lustig schräg durch alle Tiefen und Höhen. Rita Zimmermann, mit der alles begann, komponiert, schreibt die Texte und lässt ihre flinken Finger über sämtliche Tasten fliegen. Gemeinsam spielen sie sich in jedes Kinderherz. Die meisten kennen die Band aus vielen Jahren Pfannenkuchensitzung und Konzerten in und rund um Köln.

Golrokh Esmaili, April 2017