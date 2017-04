Neue Ausgabe von JuLit

JuLit ist eine Zeitschrift des Arbeitskreises für Jugendliteratur und wendet sich an alle, denen die Förderung und Vermittlung der Kinder- und Jugendliteratur ein besonderes Anliegen ist: an Einzelpersonen ebenso wie an Institutionen und Fachverbände. Die aktuelle Ausgabe befasst sich mit dem Thema Bestseller.

Wird ein Buch zum Bestseller, lassen Fortsetzungen und unzählige Me-to-Produkte nicht lange auf sich warten. Worauf diese Ballung zurückzuführen ist, nach welchen Kriterien Leser und Verlage ihre Spitzentitel auswählen und welche Arbeit Autoren und Agenturen in Bestseller stecken müssen, beleuchten Nina Dunkmann, Christine Lötscher, Eckhart Prahl, Renate Reichstein, Katrin Rüger und Ralf Schweikart.

Außerdem enthält das Heft u.a. ein Porträt des Autors Silas Matthes. Ines Galling prüft, warum derzeit so viele Insekten durch die Kinder- und Jugendbücher wimmeln, und Katrin Hoffmann bespricht die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt".

Arbeitskreis für Jugendliteratur, März 2017