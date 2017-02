Neu: THE GOOD FOOD

Die Initiative THE GOOD FOOD verkauft Lebensmittel, die sie in Kooperation mit Bauern und Produzenten vor dem Müll gerettet haben.

Angefangen hat das kleine Team mit improvisierten Marktständen am Hostel Weltempfänger in Ehrenfeld. „Dort standen wir bei Wind und Wetter draußen und haben uns über jede Kartoffel gefreut, die durch uns auf dem Teller statt in der Tonne landet,“ berichtet Gründerin Nicole. Darauf folgte im Juli und August ein Pop-up Store in der Wahlenstraße. Von Oktober bis Januar ging es dann direkt an zwei Orten weiter, in der Maybachstraße und in der Körnerstraße.



Nun ist THE GOOD FOOD zum ersten MAl nicht als Zwischen- oder Untermieter unterwegs, sondern bezieht eigene Räumlichkeiten. Am Samstag den 4. Februar ist von 13-18 Uhr Eröffnung in der Venloer Straße 414. Special Guest: Valentin Thurn, Filmemacher von „Taste the Waste“ und „10 Milliarden“, wird gegen 14 Uhr zu den Gästen sprechen.